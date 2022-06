Prefeito Emanuel Pinheiro anuncia reabertura do Hospital Municipal São Benedito

O Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na noite de terça-feira (7), durante live, a reabertura do Hospital Municipal São Benedito – HMSB, na quarta-feira (8). A unidade hospitalar ficou fechada por 23 dias, em decorrência do incidente, na enfermaria 25, localizada no 2⁰ andar do edifício.

Foram reabertos 80 leitos, destes 60 são leitos de enfermaria e 20 são leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI. O prefeito anunciou ainda, que o Hospital Municipal São Benedito voltará o funcionamento em sua totalidade, na sexta-feira (10), com a reabertura de mais 32 leitos, totalizando 112 leitos.

Segundo o prefeito, o Hospital Municipal São Benedito já está admitindo novos pacientes. Dos 76 pacientes transferidos com o incidente, alguns receberam alta médica e outros continuam recebendo atendimento nas unidades hospitalares que foram transferidos.

“Todos os pacientes do Hospital Municipal São Benedito, que aguardavam por cirurgia, já realizaram os procedimentos cirúrgicos. A retomada no atendimento garante agilidade e minimiza situações de pacientes da capital, Cuiabá e de municípios do interior do estado, advindos da Central de Regulação, que aguardam por procedimentos”, destacou o prefeito.

Na ocasião, o prefeito agradeceu o diretor da unidade hospitalar, Paulo Rós e equipe. “Fico feliz com a reabertura do Hospital Municipal São Benedito, que é de grande importância para salvar vidas dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS”, completou.

O Hospital Municipal São Benedito retomou as consultados no ambulatório desde o dia 23/05. A unidade hospitalar é administrada pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, que acompanha a evolução do quadro clínico dos pacientes, que deram entrada em outras unidades hospitalares.