Prefeito Emanuel Pinheiro autoriza concessão de 3% de RGA aos servidores da Educação

Nesta quarta-feira (19), os permissionários do Mercado do Porto deram início à mudança para seu novo espaço, que será solenemente inaugurado na próxima sexta-feira, dia 21, às 8h. Em virtude dessa transição, as atividades no local estarão suspensas até a quinta-feira (20), permitindo que os feirantes finalizem a transição e deixem tudo pronto para a tão aguardada inauguração.

O novo Mercado do Porto impressiona com sua moderna estrutura, composta por dois pisos climatizados, Os frequentadores encontrarão uma ampla variedade de produtos, desde queijos, doces, condimentos e cereais até outras opções igualmente atrativas. Além disso, o piso superior oferece uma espaçosa praça de alimentação, que contará com 18 lojas entre restaurantes e lanchonetes, proporcionando um ambiente aconchegante e deliciosas opções gastronômicas.

Enquanto a segunda etapa da reforma do Mercado, prevista para o segundo semestre do próximo ano, não for concluída, os comerciantes de frutas, verduras, especiarias, farinhas, sementes, raízes, carnes, frangos, suínos, peixes e laticínios ficarão temporariamente acomodados em espaços provisórios, onde tendas climatizadas foram montadas para garantir a qualidade dos produtos oferecidos.

O prefeito Emanuel Pinheiro comentou sobre a significância dessa mudança: “Toda mudança demanda esforço, mas sabemos que é para um bem maior. Hoje e amanhã, o Mercado do Porto estará fechado para que possamos proporcionar uma grandiosa inauguração, oferecendo o conforto e qualidade que os cuiabanos merecem. Este é um momento aguardado por todos nós há anos, e tenho a certeza de que faremos uma linda festa na próxima sexta-feira, marcando a abertura do novo Mercado do Porto”.

Com a promessa de um espaço mais moderno, diversificado e atraente, o novo Mercado do Porto representa um marco na cidade e certamente continuará a ser um local de convivência, lazer e comércio, que a comunidade local poderá desfrutar por muitos anos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT