Prefeito Emanuel Pinheiro celebra abertura da 12ª unidade da Rede Comper em Cuiabá, gerando 270 novas vagas de emprego

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro participou, na noite desta terça-feira (31), do Coquetel de Lançamento da nova unidade da rede de supermercados Comper. Localizada em uma das principais avenidas da capital, essa nova loja se torna a 12ª unidade no Estado de Mato Grosso e a 30ª do país, sob a bandeira que integra o Grupo Pereira, o sétimo maior grupo supermercadista do Brasil. O novo empreendimento gerou mais de 270 vagas de trabalho, abrangendo diferentes funções.

O prefeito Emanuel Pinheiro expressou sua grande satisfação ao fazer parte deste momento significativo. Ele enfatizou que os novos investimentos do Grupo Pereira são uma clara demonstração da confiança dos empreendedores em nossa querida Cuiabá. “Essa notícia é extremamente positiva para a nossa cidade pois, representa não apenas um avanço nos negócios, mas também uma injeção de ânimo na economia local”, declarou o prefeito.

“Nossa cidade está em constante crescimento, e esses investimentos são um testemunho do potencial que Cuiabá oferece. A parceria com empreendedores e investidores é essencial para continuar impulsionando o desenvolvimento econômico, criando oportunidades e melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos”, acrescentou.

O vice-presidente do Grupo Pereira, Inácio Pereira, disse que toda vez que inaugura uma loja, é motivo de grande alegria, pois está levando mais comodidade para os seus clientes com um Comper na região, sem contar o quanto melhora e valoriza o entorno. “Nosso propósito é proporcionar para os nossos clientes uma experiência de compra feliz com produtos de qualidade e preços competitivos, contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso e gerar milhares de empregos. Estamos felizes em entregar mais uma loja moderna e completa para os nossos clientes”, enfatizou.

O Grupo Pereira se destaca pelo seu compromisso com a diversidade geracional em sua força de trabalho, empregando atualmente mais de 17 mil colaboradores, incluindo cerca de 2 mil com 50 anos ou mais. Isso representa aproximadamente 12% do quadro de funcionários, superando significativamente a média de apenas 3 a 5% de profissionais com mais de 50 anos em outras empresas, conforme estudos da consultoria Maturi.

A gerente regional e Operações da Rede Comper de Mato Grosso, Izilda Maria da Silva, ressaltou o projeto de expansão da empresa, com um foco especial na região Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso. Ela destacou a satisfação de oferecer aos clientes uma loja diferenciada, confortável e moderna, com uma ampla variedade de produtos, incluindo açougue, hortifruti e um espaço especial para flores, com atendimento todos os dias, inclusive aos domingos e feriados.

“Esses investimentos do Grupo Pereira não apenas fortalecem o setor de supermercados, mas também promovem a diversificação da economia, tornando Cuiabá um centro atraente para investimentos em diversos setores. Essa diversificação contribui para a estabilidade econômica da cidade, reduzindo sua dependência de um único setor”, finalizou Emanuel Pinheiro.

**Com informações da Assessoria

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT