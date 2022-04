Prefeito Emanuel Pinheiro decreta ponto facultativo nos órgãos da administração municipal na sexta-feira (22)

O maior evento esportivo de ciclismo do Estado será realizado no próximo domingo (24), com a terceria edição do “Pedal Ecológico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob)”. A concentração será no Parque das Águas, às 5h da manhã, com partida às 6h, em direção ao km 23 – Rio dos Peixes, na rodovia Emanuel Pinheiro – MT-251 – (Estrada da Chapada dos Guimarães). Para poder participar, é necessário fazer a inscrição entregando dois quilos de alimentos não perecíveis e pode ser feita pelo endereço em lojas especializadas em vendas de bicicletas na capital. O pedal faz parte da programação de aniversário de 303 anos de Cuiabá.

Aos participantes haverá sorteios de brindes e um café da manhã com muitas frutas, no Rio dos Peixes. Conforme um dos coordenadores do evento, Raimundo Alves Ribeiro, a iniciativa consiste em arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social e incentivar a população a praticar o esporte de ciclismo.

“Temos cada vez mais parceiros ajudando a realizar esse grande evento que é o Pedal da Semob, que foi iniciado na gestão Emanuel Pinheiro, em 2018. De lá pra cá, está crescendo cada vez mais, com mais parceiros e adeptos ao esporte. Esse Pedal de dezembro tem cunho social foi arrecadado uma quantia significativa em alimentos às pessoas carentes. Esses alimentos serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social do município”, comentou ele.