Prefeito Emanuel Pinheiro destaca fomento ao setor produtivo com a FIT Pantanal; Cuiabá manterá estande no evento

A Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Turismo, de Cultura, Esporte e Lazer e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, é parceira da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 (FIT Pantanal), que acontecerá nos dias 4 a 7 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal. O evento é idealizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur). Nesta segunda-feira (17), o prefeito Emanuel Pinheiro recebeu toda a equipe organizadora da FIT. As belezas da capital, os programas e projetos desenvolvidos pelo Executivo, serão apresentados em um estande durante o evento.

Além de reforçar parcerias com os representantes das entidades presentes, o prefeito aproveitou para falar sobre o Cuiabanco e lembrou que sempre foi parceiro de diversos setores, como comércio, bares, restaurantes, hotéis e outros.

“A Fecomércio e demais organizações foram parceiras. E ouvindo todos os segmentos, tomamos todas as atitudes para que nenhum setor no momento da pandemia fosse penalizado. Isso é um ponto positivo, e é só o futuro que vai avaliar esse momento e os avanços que conquistamos em conjunto com a sociedade. Agora, falando sobre a FIT, que é um sucesso e recebe cerca de 100 mil pessoas durante o seu evento, quero deixar aqui o nosso compromisso de sempre firmar parcerias com todos vocês dos setores produtivos, que geram emprego e renda para a nossa cidade. Quero dizer que Mato Grosso é um gigante no setor do turismo e que vai acordar para mostrar ao mundo as suas belezas naturais, como Pantanal, Nobres, Chapada dos Guimarães, Vila Bela da Santíssima Trindade e outras cidades”, comentou o prefeito.

A secretária de Turismo, Nilza Taques, cita que Cuiabá é uma das capitais do Brasil onde o turismo de congressos, eventos e feiras é forte. “É o carro-chefe do turismo e a realização da FIT Pantanal em formato de feira é essencial para o turismo receptivo, pois conta com programação diversificada, promovendo, divulgando e fomentando os produtos turísticos do estado em nível nacional e internacional. Para Cuiabá, este evento tem um reflexo positivo para o setor em diversas áreas, como gastronomia, cultura, turismo social, mediante programas de capacitação, por meio de oficinas aos interessados em atuar no setor turístico e que já trabalham no setor. Esses megaeventos são vitais para a geração de emprego, renda, transversalidade e network, com rodada de negócios para promover a comercialização de produtos turísticos, apresentações e feiras culturais, programas de capacitação e diversidade gastronômica de Mato Grosso. Isso pode ter desdobramentos para que as pessoas realizem atividades complementares na capital, fomentando a economia com os meios de hospedagem, alimentos e bebidas, compra de artesanatos locais, visitas aos distritos e comunidades, valorizando a cadeia produtiva do turismo”, comentou a secretária.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, agradeceu e citou a importância da parceria entre o município e a Federação do Comércio para impulsionar o setor em diversas áreas.

“Queremos agradecer essa parceria com a Prefeitura de Cuiabá e com o prefeito, que é sempre solícito com os eventos e com setor, que traz lazer para a cuiabania e para a Baixada Cuiabana”, disse.

Wenceslau lembrou dos feitos e ações realizadas pelo prefeito durante a pandemia e elogiou a condução do processo. “A pandemia já passou e Emanuel Pinheiro teve um diferencial, ele nunca lançou um decreto sem antes consultar os setores. E a classe que mais sofreu na pandemia foi a do turismo, bares e restaurantes em geral. Quero parabenizá-lo pela criação do Cuiabanco. A Fecomércio é parceira da Prefeitura também. E em nome do Trade que está aqui, agradecemos por essa parceria com a FIT Pantanal 2023”.

A Prefeitura de Cuiabá terá um espaço onde serão destacadas as ações das pastas do Turismo, Agricultura e da Cultura, para fortalecer e incrementar a FIT Pantanal com a presença da Capital neste evento que está sendo retomado no formato de feira neste ano de 2023.

“A FIT terá rodadas de negócios, cases e ações institucionais envolvendo os municípios. Também haverá apresentações culturais e network para fortalecer a retomada do turismo e para que o mercado se torne mais competitivo neste pós-pandemia”, concluiu o turismólogo Edu Sá.