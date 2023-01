Prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Marcia Pinheiro lamentam a morte de Valdete da Costa e Silva

O maior e mais moderno hospital público do Estado, o Hospital Municipal de Cuiabá e o Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” é pioneiro no tratamento com oxigenoterapia hiperbárica (OHB) para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso. O serviço foi implantado em 2021, e já realizou 10.411 sessões em pessoas hospitalizadas por situações de lesões decorrentes de traumas, feridas, queimaduras e infecções.

O procedimento inovador, melhorou o quadro clínico do paciente com paraplegia Leonildo Veda, 37 anos, que ficou internado há 4 meses e realizou 130 sessões de oxigenoterapia hiperbárica no HMC.

“Dei entrada no HMC com várias feridas abertas pelo corpo e muitas dores. Com a realização das sessões na câmara de oxigenoterapia hiperbárica, minhas úlceras de pele foram cicatrizadas. É o tratamento mais avançado e acelerado que eu já tive. É maravilhoso o resultado, estou muito satisfeito”, completou Leonildo, do município de Araputanga (a 338 km de distância de Cuiabá).

No Hospital Municipal de Cuiabá, unidade referência em ortopedia e traumatologia, o número de pacientes vítimas de traumas é grande, principalmente em decorrência de acidentes automobilísticos e motocicletas.

“As amputações ocorrem devido aos traumas de forte impacto. É primordial o uso da oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento destes pacientes, principalmente porque somos portas abertas para situações de urgência e emergência”, destacou o diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC.

Paulo Rós, explica que o grande benefício do tratamento é a redução de pessoas vítimas de sequelas em decorrência de amputações. “A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento revolucionário na rede SUS, pois acelera a cicatrização e diminui o risco de infecção”, afirmou.

Segundo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, é um orgulho a Saúde da Capital oferecer esse serviço, que é de grande valia para a vida humana.

“Nossa gente merece padrão particular para o serviço público. O preço médio por sessão na câmara hiperbárica em uma unidade particular é caríssimo, e as pessoas humildes necessitam deste tratamento de ponta. Isso é humanizar e contemplar nossa população com qualidade de vida”, destacou.

“O HMC, inclusive, recebeu reconhecimento internacional, através de uma reportagem publicada no dia 26/05/2022, no jornal coreano “Journal of Trauma and Injury – JTI, que traz o relato de caso de um paciente que sofreu esmagamento na mão, mas recuperou totalmente as funções, após o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica no HMC, revelou o prefeito.

Tratamento com oxigenoterapia hiperbárica – O médico hiperbarista, Pedro Henry, explica que o paciente é colocado em uma câmara hiperbárica por 90 minutos, durante esse tempo, o paciente inala oxigênio a 100%, em um ambiente cuja pressão é cerca de 2,5 vezes maior que a pressão atmosférica normal.

“A absorção maciça de oxigênio que ocorre nessas condições eleva para mais de 20 vezes os valores normais da pressão de oxigênio no organismo humano. Isso é um tratamento de ponta que produz inúmeros efeitos benéficos nos pacientes. São poucos os hospitais públicos do país que oferecem esse serviço”, explicou Henry.