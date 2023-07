Prefeito Emanuel Pinheiro e deputado Juca do Guaraná Filho discutem obras e parcerias por Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu, nesta quarta-feira (5), o deputado estadual Juca do Guaraná Filho, com quem debateu as diversas obras que estão sendo realizadas em Cuiabá e que em breve serão entregues à população. O gestor falou sobre as obras do Contorno Leste, Mercado Municipal Miguel Sutil, além de abordar temas como mobilidade urbana, com a recente entrega de 42 novos ônibus, e as obras do Mercado do Porto, entre outros projetos.

“É um prazer receber o nosso deputado da Baixada Cuiabana numa extensa agenda para discutirmos o que mais faremos por Cuiabá, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e transformar a capital em uma cidade cada vez melhor para se viver. Juca me ajudou muito como vereador a transformar Cuiabá em um verdadeiro canteiro de obras. Agora, como deputado, estamos discutindo várias emendas, ações e projetos. Conversamos sobre a entrega dos 42 ônibus, o que fez com que Cuiabá alcançasse 75% de sua frota climatizada. Também tratamos da Feira do Porto, um legado para o povo cuiabano, e outras obras. Juca e o deputado federal Emanuelzinho estão ajudando a construir essa nova Cuiabá, e em julho vamos realizar o sonho de entregar o Mercado do Porto. Seguindo essa mesma linha, entregaremos o Contorno Leste, uma obra futurista com 13 km. Também mencionamos o programa Prato Cheio da Primeira-dama Marcia Pinheiro, que conta com o apoio do deputado, que é da nossa terra”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O parlamentar destacou que a reunião visa reafirmar a parceria e o compromisso com a população cuiabana. “Quero parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro pela excelente gestão e o deputado Emanuelzinho, que está contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Eles são exemplos a serem seguidos por todos os gestores públicos que amam nossa capital. Como cuiabano, estou junto com o prefeito para melhorar a vida de cada um. Agora que estou na Assembleia Legislativa, iremos realizar ainda mais por nossa cidade com a destinação de emendas”, concluiu.