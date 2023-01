Prefeito Emanuel Pinheiro e novo secretariado dialogam sobre ações para Saúde

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, visitou na manhã desta terça-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e apresentou o novo secretário da pasta, médico ortopedista e traumatologista, Guilherme Salomão, aos servidores. Na ocasião, o gestor comentou sobre os avanços na Saúde, as metas a serem cumpridas e reforçou o compromisso de fazer sempre o melhor pela população de Cuiabá.

Na sequência, o prefeito promoveu uma reunião com o novo secretariado da Saúde, que deve apresentar um plano de ação emergencial à Pasta nos próximos 15 dias, prorrogáveis por mais 15.

“Estamos trabalhando dia e noite para avançar e melhorar a Saúde de Cuiabá. Avançamos muito nesses seis anos e temos alguns problemas e desafios, mas não diferentes dos desafios do Estado e de outros municípios. Eu fui eleito para vencer esses desafios e oferecer uma saúde muito melhor para a nossa gente. As perseguições e aqueles que querem atrapalhar vão continuar e depois de tantas injustiças ninguém melhor do que os servidores para trabalhar e tocar os próximos dois anos de mandato. Agradeço de coração a secretária Suellen Alliend, que deixou a sua contribuição ao Município, e quero ela na equipe. O Guilherme Salomão é o segundo médico que assume a pasta e ele conhece o Saúde de Cuiabá porque trabalhou lá na ponta, no atendimento”, cita o prefeito.

Em reunião com os servidores, Emanuel lembrou da época em que assumiu a Saúde com graves problemas de corredores lotados no antigo Pronto Socorro e unidades básicas de saúde com estruturas precárias e sem ar-condicionado. “Em 2017 tínhamos outra estrutura, outro Pronto Socorro, que não saia das páginas dos jornais por causa de uma lotação e corredores cheios de macas e pessoas no chão. Mas a gestão construiu um novo Hospital Municipal, o HMC, que é referência ao Estado e que atende pacientes de todos os cantos. E ainda, não fechamos o antigo PS porque ele foi destinado para atender os pacientes vítimas do vírus da Covid-19. Nesta gestão entregamos a UPA Verdão, e a reforma e ampliação de mais de 42 unidades básicas de saúde, colocamos ar-condicionado em quase todas. Ainda, ampliamos a equipe da saúde bucal, que antes de 2017, eram 10 equipes e hoje são 57 equipes. Continuamos ampliando o atendimento que vem sendo elogiado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e demais órgãos fiscalizadores. Não podemos deixar que essas articulações e politicagens atinjam a gestão e prejudiquem o povo”, comentou Emanuel.

“Quero agradecer a confiança e dizer da responsabilidade assumir essa Pasta”, disse Salomão.

Equipe gestora da Saúde

Além de Salomão, integram a nova gestão da Saúde, o atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Cuiabá, Éder Galiciani, que vai atuar como secretário adjunto de Gestão da SMS. Gilmar Cardoso, que respondia pela Secretaria Adjunta de Gestão da SMS, passará a responder pelo Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos (CDMIC). Flávia Guimarães será a secretária adjunta da Atenção Secundária. Flávia, que é doutoranda em Saúde Coletiva, já respondeu pela Pasta na condição de secretária adjunta de Atenção Primária.

Para exercer a função de secretária adjunta de Atenção Primária, o prefeito designou Roseli Barranco, que era coordenadora da Saúde Bucal.

STJ

A nova equipe gestora da Saúde foi anunciada em coletiva de imprensa na tarde de segunda-feira (9), após a Prefeitura de Cuiabá garantir junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a suspensão de medida interventiva na administração da Saúde. A decisão foi proferida pela ministra presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura.