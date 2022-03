Prefeito Emanuel Pinheiro e secretária de Educação lamentam falecimento de estudante da rede Municipal

A Prefeitura de Cuiabá segue na consolidação do realinhamento do seu Planejamento Estratégico – Agenda Cuiabá 2030 através de um ciclo de reuniões com as secretarias municipais, verificando o comportamento dos Indicadores Estratégicos. A ferramenta foi instituída em 2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos. A Agenda Cuiabá 2030, um compromisso assumido pela Prefeitura de Cuiabá atendendo aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e os 10 princípios do Pacto Global da ONU, que estabelece estratégias de planejamento nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

Os projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) tem como proposta elevar o padrão da administração pública visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados de forma humanizada, fundamentado no modelo gerencial e com foco em resultados para o cidadão.

A Secretaria de Planejamento é quem coordena os trabalhos e atua como facilitadora, para contribuir no que for necessário na concretização dos lançamentos em sistema, o que permitirá o Monitoramento e Avaliação das grandes entregas da gestão Emanuel Pinheiro.

As primeiras reuniões já foram realizadas junto à Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec) e na Secretaria Municipal de Gestão, onde foram apresentadas as experiências exitosas e avaliações do que precisa ser melhorado para fortalecer as políticas de Capacitação, Tecnologia da Informação e Comunicação.

Os encontros seguem até o 28 de março, com 100% das metas e ações incluídas no Sistema de Monitoramento das Metas do Tribunal de Contas. “Capacitação, Patrimônio e Serviços, além de Gestão de Pessoas, enriqueceram este ciclo de checagem”, avalia o secretário municipal de Planejamento, Eder Galiciani.

Nesta sexta-feira (18), será a vez da Secretaria de Mobilidade Urbana- Semob. Já para a próxima semana, as atividades começam na segunda (21), }às 8h30, com a participação da Secretaria de Ordem Pública.

No dia 22, terça-feira, serão apresentados os resultados das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, as 08h30 e da Mulher, as 10h30. Na quinta-feira (24), a partir das 08h30 será com a Secretaria de Governo. No período vespertino, a primeira secretaria será de Turismo, com horário agendado para as 14 horas. Em seguida, as 16 horas, será a de Obras Públicas.

Para a sexta-feira (25), às 8h, será a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos- Limpurb. O encerramento do ciclo será com a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, no dia 28, às 9 horas.

“É um momento ímpar para a gestão municipal, que se preocupa em alinhar o planejamento com metas contidas no Pacto do Milênio para uma Agenda 2030, onde figuram os indicadores contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no Programa Cidades Sustentáveis”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.