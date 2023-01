O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou nesta segunda-feira (16), dez motos zero km aos agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). As novas motocicletas são da marca Honda-XRE 300. estão equipadas com sirene e giroflex , e irão contribuir para as melhorias no trânsito da cidade.

“É muito gratificante entregar essas motos porque a gente consegue garantir mais segurança, tranquilidade e melhorar as condições de trabalho aos agentes de trânsito, que lutam pela organização do trânsito diuturnamente. Eles estavam com a frota de motocicleta antiga. Há 10 anos não era renovada. É compromisso da nossa gestão dar sempre condições de trabalho ao servidor público e sempre renovar as frotas para que os agentes continuem nesta política de prevenção, orientação, esclarecimentos, educação e até de punição. quando for o caso, para termos uma melhor mobilidade urbana e condição de vida no trânsito cuiabano. Essa é uma meta nossa que está sendo atingida. E na mobilidade urbana, a nossa gestão vai avançar cada vez mais”, comentou o prefeito Emanuel.

As novas motocicletas contribuirão para uma melhor fiscalização e fluidez no trânsito da Capital, evitando acidentes e imprudências nas ruas e avenidas da cidade. “Essas motos irão auxiliar na fiscalização, atendimento de acidentes até mesmo porque o deslocamento de motocicleta é mais rápido. essas motos irão contribuir e muito porque as últimas motos compradas foram há 10 anos. oito destas motos vão atender o trânsito e duas o setor de transporte. Acredito que neste ano ainda teremos mais cinco motos e fechamos um ciclo para que cada agente tenha uma moto para contribuir na fiscalização da nossa cidade”, detalhou o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego.

Para o agente de trânsito, Carlos Henrique de Souza, as novas motocicletas irão contribuir para um melhor atendimento e prestação de serviço à sociedade. “Essa renovação da frota de motos irá garantir um melhor serviço prestado à população, principalmente quando se tratar de ocorrências de acidentes no trânsito porque com a moto o deslocamento é mais rápido. E também vai melhorar a fiscalização e escoltas oficiais de protestos, autoridades e outros”, concluiu.