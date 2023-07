Prefeito Emanuel Pinheiro entrega novo Mercado do Porto às 8h, de sexta-feira (21); Estrutura é moderna, climatizada e respeita a acessibilidade

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregará a nova estrutura do Mercado Antônio Moisés Nadaf, o Mercado do Porto, nesta sexta-feira (21), às 8h. Cuiabá terá um novo cartão postal de fomento ao desenvolvimento econômico, ao turismo, à cultura e gastronomia, alicerçados pelo respeito à acessibilidade e ao meio-ambiente.

A expectativa é de que o público visitante – que hoje é de 120 mil pessoas – dobre após a inauguração, assim como a movimentação financeira que hoje é de cerca de R$ 50 milhões/mês, gerando 1,2 mil empregos diretos e indiretos. No total, serão 187 novíssimos espaços comerciais que irão atender exclusivamente aos permissionários que já atuavam na antiga estrutura.

Ao todo, o espaço que concretiza um sonho de mais de trinta anos, será moderno, contará com dois pisos, os banheiros também contam com ferramentas para facilitar o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida. Ainda foram instalados 19 climatizadores na parte interna, além de dispor de rampas, dois elevadores, uma estrutura completa e totalmente em acordo com as exigências sanitárias para a produção de linguiças artesanais e também para a desossas, garantindo comodidade aos trabalhadores e aos visitantes.

O espaço também conta com uma rampa destinada exclusivamente para atendimento aos 18 restaurantes e lanchonetes, que irão funcionar no segundo piso do empreendimento.

Nessa primeira etapa, a gestão Emanuel Pinheiro, possibilitará a entrega de 54 boxes definitivos. Os demais, irão atuar provisoriamente (até a conclusão da segunda etapa do projeto) em 16 tendas instaladas (cada uma de 10×10).

A administração instalou, na parte externa (tenda), 16 climatizadores ecologicamente adequados e que garantem a redução da temperatura ambiente em até 15º C.

Abertura

A solenidade de abertura da nova estrutura do Mercado do Porto contará com uma ampla programação cultural tendo como alicerce a cuiabania, a programação terá início às 6h30, com a apresentação da banda da Secretaria de Cultura.

Já às 7h30, será realizada a apresentação da Charanga do Mestre Cachaço. Às 8h, a banda do Exército se apresentará e terá início a cerimônia pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Caberá ao Grupo Siriri Elétrico realizar o encerramento da solenidade que marcará o primeiro dia de funcionamento da nova estrutura.

Conheça Mais:

Por meio da Lei 11511/21, o Mercado Antônio Moisés Nadaf, O Mercado do Porto, foi declarado como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial.

As primeiras lembranças do que é hoje o Mercado do Porto de Cuiabá, surgem em meados de 1960, conforme registro da memória oral de feirantes remanescentes da primeira grande feira pública e popular da capital de Mato Grosso.

A feira nasceu na região central de Cuiabá, na praça Rachid Jaudy, no meio da avenida Isaac Póvoas, com pouco mais de 10 feirantes, expondo seus produtos em charretes e algumas poucas barracas improvisadas e, ao longo dos anos, foi mudando de lugar, de acordo com o aumento dos feirantes e o crescimento dos consumidores.

Embora sejam raras as pesquisas históricas, feirantes mais antigos relatam que a feira saiu da praça Rachid Jaudy, na década de 50, para o espaço entre o estádio Presidente Dutra e o Arsenal de Guerra, depois foi para a Avenida da Prainha, atrás do Quartel da Polícia Militar, onde hoje é o Shopping Popular. Funcionou no bairro Verdão; na praça Maria Ricci, no Porto; Mercado do Peixe, atual Museu do Rio. E, em 10 de fevereiro de 1995, foi instalado na avenida 8 de Abril, no local chamado popularmente de Campo do Bode, entre o córrego Mané Pinto e o Rio Cuiabá.

Hoje é um complexo comercial varejista divididos por setores de pescados, açougues, frios, doces, lanchonetes, restaurantes, hortigranjeiros, rações e similares, confecções e utilidades domésticas. O Mercado funciona de terça-feira a domingo, embora alguns comércios abram nas segundas-feiras. Em média, 120 mil pessoas frequentam o mercado por mês.

Além de importante entreposto comercial, o Mercado do Porto de Cuiabá desponta como um dos principais ambientes de circulação. Mantém o método tradicional de preparo de peixes, retirando a espinha e fazendo cortes especiais. Também oferece raridades da gastronomia cuiabana, como o pixé, o furrundú, o doce de caju, as bananinhas fritas, além de frutos típicos da região do cerrado, como o pequi, dentre vários outros ícones da cultura regional. (Com informações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT