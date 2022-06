Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta falecimento de ex-secretário de Saúde de Cuiabá

As obras da primeira etapa de requalificação da rede de drenagem de águas pluviais da Avenida República do Líbano foram concluídas na tarde de quarta-feira (15). Agora, os trabalhos terão sequênciam mais especificamente, nas intermediações da entrada principal de acesso ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

As intervenções, com a extensão de aproximadamente 400 metros, tiveram início no começo deste mês, e têm como finalidade garantir maior fluidez a mobilidade urbana, além de eliminar os pontos de alagamentos na região.

Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria de Obras Públicas (SMOP) e avançam de forma célere. Segundo o secretário e vice-prefeito José Roberto Stopa, as atividades seguem o padrão de qualidade da administração Emanuel Pinheiro e são compostas por toda a infraestrutura completa.

“Estamos aqui a todo vapor, acompanhando de perto cada detalhe. Fizemos esse primeiro trecho e vamos seguir para o próximo, melhorando a trafegabilidade, otimizando o tempo dos deslocamentos, ou seja, melhorias que causam impactos positivos na qualidade de vida da nossa população”, comentou.

As benfeitorias no sistema de captação de águas superou as fases de escavação do solo, construção de bueiros, implantação da tubulação, entre outras.

Adequações

Por este motivo, o trânsito na localidade precisou ser modificado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e conta com sinalização adequada. Desta forma, a orientação aos condutores que trafegam pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro é se atentar ao novo trajeto para que tenham acesso às rodovias MT-251 (rodovia Emanuel Pinheiro) e a MT-010 (Arquiteto Hélder Cândia).

Mediante ao bloqueio necessário para realização dos serviços, os motoristas devem contornar a rotatória que dá acesso ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran) e ao Residencial Paiaguás – retornar e entrar à primeira à direita – seguindo para a Avenida Síria, que dá acesso à Avenida República Líbano.

Já na Avenida República do Líbano, os condutores podem seguir em direção ao Centro Político Administrativo (CPA), pela direita, ou optar pela MT-251 e MT-010. Além disso, agentes de trânsito se fazem presentes diariamente, garantindo a fluidez neste período.