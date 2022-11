Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta falecimento do estudante Ítalo Figueiredo, neste domingo

O prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado lamentam o falecimento do estudante Ítalo Figueiredo (11), no final da tarde do último domingo. O estudante da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Nossa Senhora Aparecida cursava o 4º Ano e morreu afogado, ao tentar junto com familiares atravessar, um dos pontos do Rio Cuiabá, próximo ao bairro Jardim Antártica, até uma pequena ilha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as seis vítimas do acidente. Além do estudante faleceu um homem de 34 anos, Alexandre Damião Dias.

O Procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. André Canuto, coordenador do Projeto MPT na Escola, no qual o estudante participou este ano, enviou uma mensagem. “Solidarizo-me com a família e toda comunidade escolar. É um momento muito difícil para todos. Mas o tempo há de amenizar essa dor”, disse ele.

“Neste momento de dor, quero prestar meus sentimentos à família e amigos e desejar que Deus possa trazer o conforto a quem conviveu com Ítalo, que nos deixa de forma tão trágica”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Colorado, onde Ítalo era coroinha e enterro aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), no Cemitério do Bandeira, no Distrito Sucuri.