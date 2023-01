Prefeito Emanuel Pinheiro paga salários nesta terça-feira (31) e mantém compromisso com servidores

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou, na manhã desta segunda-feira (30), mais uma unidade educacional, desta vez, no bairro Jardim Imperial. O CEIC Colomba Cacélia Lombardi Dorileo que após passar por reforma geral e ampliação foi transformada em um Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC), um modelo de unidade criado na pela Gestão Emanuel Pinheiro.

Durante o evento, Emanuel Pinheiro citou obras entregues na Regional Leste, destacou o empenho e a dedicação dos profissionais da Educação e falou sobre a reforma geral e ampliação do novo Centro Educacional Infantil Cuiabano, o maior em capacidade de atendimento entregue até agora pela gestão. “O meu compromisso era de, ao final da gestão, entregar quatro mil vagas na Educação Infantil. Com a entrega de hoje, do CEIC Colomba Cacélia, estamos com quatro mil e quinhentas vagas ofertadas nos dois mandatos. Vamos honrar e cumprir com nossos compromissos e, até maio, estaremos entregando outras unidades de ensino, com estruturas físicas adequadas. Tudo isso faz parte de um contexto, de valorização do ser humano, de valorização dos profissionais da Educação e o compromisso com as nossas crianças, nosso maior patrimônio, para que tenham um ensino e aprendizagem muito melhor”, disse Emanuel Pinheiro.

O vice-prefeito e secretário Municipal de Obras, José Roberto Stopa disse que nenhuma gestão municipal fez tanto pela Educação como a gestão Emanuel Pinheiro. “Até 2024, será entregue à população uma rede totalmente requalificada. A Secretaria de Educação se profissionalizou e está entregando unidades com qualidade, beneficiando a comunidade, os estudantes e os profissionais, e melhorando a aprendizagem dos alunos. Estamos investindo em obras e nas pessoas, para que tenhamos um futuro melhor”, destacou.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, agradeceu a equipe do CEIC Colomba Cacélia, em especial aos pais, que durante os momentos difíceis, de execução da obra, entenderam as limitações de funcionar em um prédio alugado, e nunca deixaram de acreditar no sonho de ter uma nova unidade. Lembrou que a pasta tem 18 obras em andamento e falou sobre a meta da gestão, que é ampliar o atendimento da Educação Infantil. “Com essa obra, executada com recursos do Município, o CEIC Colomba Cacélia passa de 120 crianças atendidas para 230, a partir do próximo dia 6 de fevereiro, quando tem início o Ano Letivo 2023. E a nossa meta é ampliar o atendimento principalmente das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e estamos trabalhando para isso. A Educação tem qualidade na infraestrutura e também no pedagógico, comprovada nas obras que estão sendo entregues à população e no resultado da Prova Cuiabá, que avaliou estudantes da rede e apontou uma nota média de 70.4, graças aos investimentos e à dedicação da gestão municipal em fazer o melhor pela nossa Capital”, destacou.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar destacou a entrega de mais uma obra da Gestão Emanuel Pinheiro. “Uma entrega de encher os olhos e o coração. A partir de agora os servidores desta unidade terão condições adequadas de trabalho e, acima de tudo, vamos acolher as crianças de uma forma muito mais digna e humana. Não é só estrutura física, é a valorização profissional que sentimos a cada dia”, disse ela.

O vereador Mario Nadaf, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, disse que a ação contribui para a melhoria da qualidade de ensino do nosso Município. “Essa é uma ação continuada da gestão, promovendo melhorias físicas na rede, promovendo a reforma e ampliando a capacidade para atender uma demanda nessa faixa etária. Isso é uma gestão humanizada, democrática e que valoriza a população, os servidores e nossos alunos”, destacou o vereador Mário Nadaf.

A diretora do CEIC Colomba Cacélia Lombardi Dorileo, Terezinha de Jesus agradeceu a comunidade e disse que as obras na unidade é um sonho. “Nossa unidade vai fazer 20 anos em 2023, sem nunca ter passado por uma reforma grande. Essa nova unidade é uma conquista de todos que passaram por aqui. Agradeço de novo aos pais que acreditaram no nosso trabalho e hoje estamos vivendo um sonho que vai mudar a vida das nossas crianças”, disse ela.

Daiane da Silva Gonçalves, moradora do Jardim Imperial disse que a nova unidade trouxe uma grande melhoria para o bairro. “Ficou lindo, um ambiente bom, tudo novo, tudo limpo, com certeza nossos filhos vão aproveitar. Quero agradecer ao Prefeito por essa iniciativa. Veio em boa hora”, disse ela.

Karine Alvim da Silva disse que se sente segura em deixar seu filho na nova unidade. “Acompanhei de perto as obras e estou muito satisfeita. Superou as nossas expectativas”, disse ela.

Obra

O CEIC Colomba Cacélia Lombardi Dorileo ganhou uma nova cobertura de estrutura metálica e telha isotérmica, novo forro de PVC, e uma torre de caixa d’água com capacidade para 20.000 litros. Toda a rede elétrica foi trocada e ganhou luminárias de LED, além de um novo padrão de entrada de energia. Toda a unidade está climatizada com aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar e recebeu piso novo de granilite.

As salas de atividades foram readequadas com novos conjuntos de banheiros, inclusive para PCD, depósito, e mobiliários adequados. A cozinha foi reformada de acordo com as normas da nutrição escolar. O setor administrativo foi reformulado para melhor atender a comunidade. O Centro Educacional Infantil Cuiabano recebeu pintura geral interna e externa, a entrada foi reformada com pórtico e paisagismo. A unidade tem agora acessibilidade e segurança para a comunidade escolar.

Além das adequações e revitalização interna, a unidade tem um novo parquinho com grama sintética além de novos equipamentos de escritório e pedagógicos, novos conjuntos de refeitório, tatames e caminhas.

Participaram da entrega o presidente da Associação de Moradores do Jardim Imperial, Edipo Duarte, o vereador Sargento Vidal, os secretário Municipal de Governo, Luis Claudio Sodré, secretário de Ordem Pública, Leovaldo Emanoel Sales da Silva, secretária adjunta de Turismo, Nilza da Silva Taques, profissionais da Educação, lideranças comunitárias e representantes da comunidade.