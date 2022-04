Prefeito Emanuel Pinheiro recebe convite da Unesco para ministrar palestra sobre ações sustentáveis adotadas em Cuiabá

Reconhecimento nacional. Essa é a palavra-chave que define o convite recebido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, na semana passada, do embaixador honorário cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e professor do Departamento de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Umesh Mukhi, para ministrar uma palestra aos acadêmicos unidade educacional, no polo de São Paulo (SP). O tema escolhido é a sustentabilidade, tendo em vista, as medidas colocadas em prática pelo gestor desde que assumiu o comando da Prefeitura de Cuiabá, conquistando resultados positivos em curto espaço de tempo, dando mais um salto à frente entre as demais capitais do país.

Lisonjeado, o Chefe do Executivo Municipal disse que o pedido apenas reafirma que a gestão atual tem trilhado o caminho certo rumo à preservação ambiental coerente, sem comprometer as necessidades das futuras gerações, melhorando a qualidade de vida da população cuiabana.

“É um o convite de uma renomada faculdade de São Paulo, pessoas que de longe estão vendo as mudanças que estão ocorrendo em Cuiabá de cinco anos para cá. A grama que está sendo plantada é pensada lá na frente, com visão e planejamento, pois se é bom eu quero trazer para os meus irmãos e irmãs cuiabanas. Eu, minha família e minha equipe estamos fazendo história, sendo referência, símbolo de inspiração em várias áreas. É muito gratificante mostrar que estamos fazendo bonito e poder dividir isso com o meu povo”, pontuou Emanuel.

O embaixador argumentou que um levantamento técnico feito no país, detectou que a Capital tem investido ativamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), Agenda 2030, composta por 17 propósitos, que com a finalidade de erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente, oportunizando com que as pessoas desfrutem da paz e prosperidade.

“Neste contexto achamos que será muito rico para nossos alunos, ouvidor do prefeito da cidade, Emanuel Pinheiro, como essa gestão coopera, colabora e resolve múltiplas questões da administração municipal que podem ir desde ao saneamento básico, saúde, transporte, desenvolvimento econômico e muito mais. Portanto, prefeito, acreditamos que a sua rica experiência trará reconhecimento aos nossos alunos que conheceram a realidade de Cuiabá, Mato Grosso e suas aspirações futuras. Neste contexto, lhe convido para proferir uma palestra, em nossa instituição e poderá ter rica interação acadêmica com nossos alunos e professores”, diz trecho do ofício.

Atualmente, as ações voltadas ao Planejamento Estratégico, a chamada Agenda Cuiabá 2030, seguem a todo vapor, atendendo aos ODS,169 metas e os 10 princípios do Pacto Global da ONU, que estabelece estratégias de planejamento nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção no município.

Em fevereiro deste ano, o prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores para aprovação, o projeto de lei complementar que irá premiar imóveis residenciais, condomínios horizontais e prédios que adotarem medidas sustentáveis com até 25% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Após os trâmites legais, o benefício passará a valer a partir do ano que vem, em 2023.

Por fim, Emanuel aceitou o convite e salientou que irá escolher uma data propícia para seguir até a cidade paulista para partilhar da troca de ideias.