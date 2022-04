Prefeito Emanuel Pinheiro recebe convite para participar da 45ª AGO com a presença do presidente Bolsonaro

Seja assado, frito ou ensopado. O peixe que é tradição dos cuiabanos no período da Semana Santa está garantido nas mesas dos idosos em situação de vulnerabilidade social assistidos pelas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos- CCI’s- Padre Firmo, Aidee Pereira, Maria Ignez e João Guerreiro. Na 29ª edição do “Peixe Santo Solidário” e 4ª edição da Pescaria da Melhor Idade (delivery), 400 idosos foram selecionados pelas equipes de referência. A entrega ocorreu durante a semana, de segunda (11) a quinta-feira (14).

Mesmo com a pandemia do coronavírus, a ação de entrega do Peixe Santo Solidário foi realizada pela Prefeitura de Cuiabá por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

A ação é uma parceria do poder Executivo Municipal e a Empresa Bom Futuro. Cada unidade de CCI elaborou sua estratégia de trabalho para realizar a entrega dos peixes, seja de forma presencial ou nas residências daqueles que não têm condições de fazerem o deslocamento pois, permanece suspensa a Pescaria da Melhor Idade, antes realizada de forma coletiva no Parque Tia Nair.

Quem foi logo cedo buscar o presente santo, foi o casal Joselita Pereira de Souza, 73 e Veriano Pereira de Souza, 77 foram até a unidade do CCI Padre Firmo, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. “Estou muito feliz em receber esse pescado. Vai ajudar a engrossar o caldo cuiabano, com muito tempero e amor. Se não fosse o apoio que recebemos da Prefeitura, seria bem mais complicado. Somos muito bem tratados aqui no CCI”, contou Joselita.

A coordenadora do CCI Padre Firmo, Fabiane Brito, afirma “é com muito carinho e dedicação que estamos realizando mais essa ação voltada para os nossos idosos. Esse é apenas um gesto para demonstrar a preocupação da gestão Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro com as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, ponderou.

Os idosos selecionados são aqueles que estão sendo acompanhados pelas equipes da Assistência de forma remota nesse período, em continuidade aos trabalhos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo da Assistência Social.

O peixe será ensopado, com bastante cebolinha, tempero completo e coentro, conta ‘Dona Erô da Guia’, 77 anos. “Que Deus de muita saúde para o prefeito Emanuel Pinheiro por sempre lembrar de nós. Só as pessoas de bom coração é que fazem um gesto igual a esse”, agradeceu Dona Erô da Guia, 77 anos. Estou sentindo muita falta das atividades, espero que volte logo.

“A tradição de comer peixe ainda é muito presente nas casas dos cuiabanos, onde a Igreja Católica recomenda aos fiéis a não comerem carne vermelha ou substituir por pequenas ações de sacrifício como forma de relembrar o jejum e em memória de Cristo, conhecida como Quaresma”, disse a secretária.