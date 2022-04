Prefeito Emanuel Pinheiro recebe vista de festeiros de São Benedito

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu na manhã desta quarta-feira (06), a visita do rei e da representante da rainha da festa de São Benedito 2022, William Campos e Idê Guimarães, além do diretor do evento, Fernando Baracat, durante um chá com bolo realizado no Salão Nobre do Palácio Alencastro.

Realizada há 300 anos, desde a construção da igreja, a festa de São Benedito é considerada o maior evento de manifestação religiosa do Centro-Oeste, reunindo mais de dez mil pessoas a cada uma das noites da festividade realizada na Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Neste ano, a celebração ocorre entre os dias 30 de junho e 3 de julho.

“Esse ano a festa de São Benedito completa 300 anos de tradição e será realizada entre os dias 30/06 e 03/07. No ano passado, em decorrência da pandemia, foi realizada de forma virtual e com carreatas. Mas, neste ano ela volta na sua formatação original com participação das comunidades, procissões, bandeiras e esmolas. Hoje viemos até o prefeito para buscar o apoio institucional da Prefeitura, que sempre nos atendeu de braços abertos e vamos continuar com essa parceria”, explicou Baracat.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembra que a festa de São Benedito é o evento popular que tem a cara de Cuiabá e afirma que a Prefeitura está de portas abertas para apoiar a realização da celebração.

“É um prazer enormes recebê-los, a Prefeitura está sempre de portas abertas para a agenda da festa de São Benedito, que é uma tradição tricentenária. Temos que manter viva essa tradição religiosa, porque a fé Cristã é uma característica do nosso povo e a festa de São Benedito, que é a maior do Centro Oeste, é apontada por meio de pesquisa como o movimento da cultura que mais simboliza a cara do povo cuiabano”, declarou o prefeito.

A reunião contou ainda com a presença do secretário de Governo, Luís Cláudio Sodré, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, secretário-adjunto de Atenção Terciária, Oscarlino Alves, Secretário da Mulher, Fábio Barros, vereador Dr. Luiz Fernando e ex-prefeita de Cuiabá e presidente da Acilbras, Jacy Proença.