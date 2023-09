Prefeito Emanuel Pinheiro reduz expediente a adota outras medidas para proteger saúde dos servidores da limpeza urbana

26/09/2023

Chico 2000 reforça importância da inclusão no Legislativo em Feira Cultural e Gastronômica

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou nesta terça-feira (26), a quarta edição da Feira de Artesanato, Gastronômica e Cultural, na Praça Moreira Cabral, localizada em frente a Casa. Desta vez com um diferencial, a fiscalização de perto do presidente do Legislativo, vereador Chico 2000 (PL), que mais uma vez trouxe luz à pauta de inclusão e acessibilidade.

Com cerca de 40 expositores, o evento contou com a parceria de entidades de cunho e apoio social, voltadas para o cuidado das pessoas com deficiência.Para Chico, que fez questão de acompanhar a organização e andamento da Feira, o objetivo principal da Câmara precisa ser olhar com sensibilidade para aqueles que muitas vezes são esquecidos ou silenciados pela sociedade.

“Elas vêm primeiro porque amam, isso aqui faz parte da vida de cada uma dessas pessoas e nós precisamos incentivar, animar, para que cada vez venham mais”, declarou o presidente.

O parlamentar ainda frisou que o Legislativo cuiabano é, e deve ser sempre, um lugar de acolhimento e incentivo.

“Existe dificuldade nos seus passeios, na acessibilidade, no dia a dia aqui na cidade, então nós precisamos trazê-los para dentro das nossas ações e dar a eles oportunidade para que eles também sintam-se prestigiados”, finalizou Chico.

A ação é parte do compromisso do atual chefe da Casa com pautas que o mesmo vem defendendo durante toda sua gestão, como acessibilidade, inclusão e igualdade para pessoas com deficiência.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT