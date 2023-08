Prefeito Emanuel Pinheiro se emociona ao vistoriar avanços na revitalização da segunda etapa do Mercado do Porto

O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado pelo vice-prefeito, José Roberto Stopa e pelo secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, vistoriou as obras da segunda etapa da revitalização o Mercado do Porto nesta sexta-feira (25), logo após a solenidade de lançamento do cartão de crédito do Mercado. Pinheiro se emocionou ao ver o local sendo desconstruído para dar espaço à nova etapa.

“Fiquei arrepiado ao ver esse cenário do nosso Mercado do Porto sendo totalmente reconstruído. Todos esses destroços que estamos vendo é a primeira etapa para um novo momento, uma nova vida do Mercado do Porto, dos feirantes e da população em geral que, como eu, amam vir a esse lugar. O que me deixa emocionado é que eu vim milhões de vezes aqui, como consumidor, como cidadão e como candidato, inclusive na última eleição e agora estou vendo a transformação que a nossa gestão está fazendo aqui. Não me contive, fiquei muito emocionado mesmo. Só estando no meu lugar para mensurar a emoção, a felicidade, a realização de ver as coisas acontecendo para o bem da população e nesse caso também para o bem dos feirantes e da economia da nossa cidade”, comentou o prefeito.

O vice-prefeito Stopa, que também é o titular da pasta de Obras Públicas, mostrou-se igualmente emocionado a ver o andamento da segunda etapa da revitalização do Mercado do Porto. “Não é só um trabalho, é uma grande emoção. Estamos quebrando tudo isso aqui por um bem maior, para realizar uma transformação. A gestão municipal, com a parceria das secretarias de Obras e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, vai entregar no ano que vem essa outra etapa, com qualidade, com energia solar, completando assim uma promessa de campanha, uma política do governo municipal”, afirmou.

O secretário Vuolo revelou que vão implantar o que há de mais novo e mais moderno para receber a população no Mercado do Porto, que é um espaço com grande tradição cultural e turística. “Essa transformação sem dúvida marcará a história desta gestão. Deixaremos uma bela contribuição para o desenvolvimento da nossa querida Cuiabá. Todos os envolvidos estão de parabéns, pois não têm medido esforços para promover essa grande mudança, contribuindo para o bem da sociedade cuiabana”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT