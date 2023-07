Prefeito Emanuel Pinheiro vistoria obras da maior via estruturante da capital, o Contorno Leste

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, vistoriou nesta quarta-feira (19), as obras que contemplam a construção da Avenida Contorno Leste, a maior via estruturante de Cuiabá que interliga a região do Distrito Industrial até a MT-251, Rodovia Emanuel Pinheiro, que dá acesso a Chapada dos Guimarães e constatou emocionando o avanço do trabalho.

“O que era uma região desintegrada, de baixa valorização comercial agora está sendo valorizada e interligada a Cuiabá, e vai promover o desenvolvimento acelerado de Cuiabá. Uma nova Cuiabá está nascendo com a realização da rodovia do Contorno Leste, é mais geração de empresas, geração de empregos. Um trabalho sem parar de quem ama Cuiabá”, declarou o prefeito.

Uma das etapas da obra está prevista para ser entregue em até 60 dias. Trata-se do trecho situado atrás da Fundação Bradesco, nas proximidades dos bairros Jardim Vitória e Novo Paraíso.

Segundo o secretário de Obras, José Roberto Stopa, desde a última vistoria a obra avançou bem, não chegava próximo ao referido trecho. “Está avançando significativamente, seguindo conforme previsto para a entrega da etapa. Em breve o Contorno Leste, no trecho do Novo Paraíso até a Rodovia Emanuel Pinheiro, poderá ser feito em cinco minutos”, declarou Stopa.

“É uma avenida histórica que em cerca de 60 dias se concretizará com o asfalto do Contorno Leste chegando na Rodovia Estadual que dá acesso ao município de Chapada dos Guimarães. Esta obra é a auto afirmação do povo desbravando, se transformando na avenida do futuro. marcada por pequenos sítios e que agora abre rota para a maior Avenida de Cuiabá enfrentando o futuro”, pontuou o prefeito.

No trajeto do Contorno Leste, o prefeito Emanuel Pinheiro lembrou o ponto do Linhão inaugurado há quase 40 anos levando energia ao Nortão do Estado. “O passado projetando o futuro do coração do Contorno Leste. Exatamente deste local aqui, embaixo desta torre. Há pouco menos de 40 anos atrás, o ex-prefeito e ex-governador Dante de Oliveira lançava daqui, ao lado do presidente José Sarney e de toda a sua equipe, o linhão para o Nortão, levando a independência energética para todo o Estado. Então, o Contorno Leste, dentro de uma fração de meio século, tem sido um caminho seguro para o progresso, para o futuro e para o desenvolvimento da nossa Capital e do estado de Mato Grosso. E hoje, neste mesmo local, nós estamos fazendo uma vistoria desta que será a maior Avenida da história de Cuiabá. É o passado se encontrando com o presente, projetando um futuro para este povo que nasce para o amanhã”, lembrou o prefeito, externando com orgulho e com o apoio do povo cuiabano e “as bençãos de Deus”, como o próprio prefeito faz questão de frisar, essa oportunidade de estar escrevendo uma nova página da história do desenvolvimento de Cuiabá.

A conclusão do Contorno Leste contemplará 17 quilômetros com pista dupla, iluminação de LED, ciclovia e beneficiará mais de 250 mil pessoas e mais de 40 bairros.

Moradores Comemoram

Durante o percurso o prefeito ouviu os trabalhadores e recebeu cumprimentos de alguns moradores das proximidades que estão satisfeito como progresso vislumbrado com o trabalho que está contemplando a região.

“Essa obra é uma benção, dois mil por cento melhor do que era antes, nem se compara. Já melhorou muito o comércio aqui. São outros tipos de carros, outros tipos de gente. Está ficando bom, está ficando lindo, imagina quando ficar pronta”, disse Gilson Silva Nascimento, dono de uma borracharia nas proximidades. Ele mora na região há 7 anos, e sonhava com o progresso, mas ponderou que assim como a maioria dos cidadãos, só acreditava quando via e já comemora.

Noel Batista da Silveira é mais antigo na região, morador há 27 anos do bairro Altos de Chapada, afirma: “Vai ser ótimo. Temos muito a ganhar com essa obra”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT