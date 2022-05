Prefeito Emanuel Pinheiro vistoria obras de pavimentação no Real Parque e Jardim Pauliceia

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de Cessação do Tabagismo, promoverá atividades para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. O intuito é conscientizar à população sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

A programação do evento do dia 28 (sábado), no Centro de Saúde do Bairro Cidade Verde, iniciará às 08h, com sensibilização sobre o tema, avaliação odontológica, prevenção de câncer de boca com a equipe de saúde bucal da USF do Bairro Santa Isabel, exposição temática sobre tabagismo, decoração alusiva e aferição de sinais vitais.

A Unidade Saúde da Família dos Bairros Carumbé e Bela Vista realizará também no dia 28, a partir das 07h30, na Praça da Família, a 1ª Caminhada de Combate ao Tabagismo no cuidado à Saúde Integral com Foco a Prevenção a Hipertensão Arterial.

No dia 31 (terça-feira), a Unidade Saúde da Família do Bairro Pedra 90 promoverá no período matutino e vespertino palestra e workshop sobre os malefícios do tabaco, para os alunos entre 12 a 18 anos da Escola Malik Didier.

Também no dia 31 a UBS Dom Aquino vai realizar uma ação contra o Tabagismo, com palestra sobre alimentos que auxiliam no combate ao tabaco, técnicas de respiração para aliviar a ansiedade, além de aferição de pressão arterial.

Para marcar o Dia Mundial Sem Tabaco, a Unidade Básica de Saúde João Bosco Pinheiro, no Bairro 1º de Março, promoveu no dia 21, palestras sobre hipertensão e malefícios do tabaco, avaliação odontológica, palestras sobre saúde bucal, testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia e atualização do Programa Auxílio Brasil.

Segundo a responsável técnica do Programa Municipal de Cessação ao Tabagismo, Silvana Ferreira, as atividades servem de alerta sobre os riscos e o impacto que o cigarro pode causar na vida de cada um, como problemas de saúde, sociais, econômicos e até ambientais.

“A ideia é também rastrear e captar novos membros para participarem das rodas de conversar, além de buscar a sensibilização de novos profissionais da saúde na adesão de novas unidades, no desenvolvimento do Programa do Tratamento do Tabagismo, no intuito de atender o maior número de usuários oferecendo apoio para quem deseja largar o hábito”, ressaltou.

No Programa Municipal de Cessação ao Tabagismo, os pacientes participam de grupos de Terapia Cognitiva e Comportamental (TCC), para cessação do hábito de fumar e têm acesso a medicamentos e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).