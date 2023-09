Nesta terça-feira (12), às 19h, no Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino Correia, será realizada a cerimônia de abertura da oitava edição da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE). O evento promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em comemoração ao mês do servidor público e do professor (15 de outubro), reunirá cerca de 800 profissionais da educação que disputarão jogos em seis modalidades – Queimada, Voleibol, Futsal, Tênis de Mesa, Bozó, incluindo as apresentações de dança, música, poemas, que aconteceram no último dia 31 de agosto, no Festival Cultural, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Após a abertura oficial da CECSE serão realizadas as primeiras partidas de Bozó, fase classificatória, com a participação de 20 inscritos na Chave A. Os jogos da Chave B da modalidade, também classificatória, acontecerão no dia 19/09. Os jogos serão realizados no Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre o evento que tem como objetivo promover o estreitamento das relações interpessoais, reduzir o sedentarismo, e incentivar as práticas esportivas e culturais. “A Confraternização Esportiva e Cultural já se tornou uma tradição na agenda de atividades dos profissionais da educação. Sua realização tem impactado positivamente na melhoria da qualidade de vida dos nossos profissionais, na melhoria das relações interpessoais dentro do ambiente escolar e isso reflete positivamente no desenvolvimento do trabalho e no processo de ensino aprendizagem dos nossos estudantes”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

A programação da abertura da VIII CECSE contará com desfile das equipes participantes, revezamento e da tocha e acendimento da pira olímpica entre outras atrações.

Este ano, os jogos vão acontecer no Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino Correia e nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Madre Marta Cerutti, Maria Ambrósio, Moacyr Gratidiano e Federação de Tênis de Mesa no Complexo Esportivo Dom Aquino.

No total equipes de 48 unidades educacionais e da sede estarão participando da VIII CECSE.

SERVIÇO

Cerimônia de abertura da VIII Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação – CECSE

Dia: 12/10

Hora: 19h

Local: Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino Correia

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT