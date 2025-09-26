Cuiabá
Prefeito entrega aparelho de ressonância e Cuiabá dobra capacidade de exames
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, entregou nesta sexta-feira (26) o novo aparelho de ressonância magnética do Hospital Municipal São Benedito (HMSB). O equipamento, considerado um dos mais modernos da América Latina por associar alta precisão a recursos de inteligência artificial, tem capacidade inicial para realizar 900 exames por mês, número que poderá ser ampliado em até 25% conforme a demanda.
Atualmente, Cuiabá já oferece exames de ressonância pelo SUS, mas a chegada do novo aparelho dobra a capacidade do município, reduzindo a fila de espera e acelerando diagnósticos em diversas áreas da saúde. O equipamento realiza mais de 100 tipos de procedimentos, desde angiorressonância cerebral até exames de abdômen, tórax e coluna, sendo metade da capacidade destinada à demanda interna dos hospitais municipais e metade regulada para pacientes da rede. O primeiro exame foi realizado ainda na manhã desta sexta-feira.
Durante o ato, o prefeito destacou o impacto da conquista. “Esse equipamento é de última geração, traz mais agilidade, precisão e permite que Cuiabá dobre a sua capacidade de exames de ressonância. É um avanço que garante diagnósticos mais rápidos e tratamento adequado para a nossa população, sem a necessidade de investir milhões na compra e instalação, já que o município paga apenas por procedimento realizado”, disse Brunini.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforçou que a medida é fruto de planejamento técnico. “Esse contrato prevê inicialmente 900 procedimentos por mês, mas temos condições de ampliar. É uma forma mais eficiente de atender a população, sem filas acumuladas e com uso de tecnologia de ponta”, afirmou.
Já a primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, ressaltou a importância social da entrega. “Esse é um equipamento completo, que garante mais qualidade, agilidade e dignidade aos pacientes. Representa o compromisso da gestão em priorizar a saúde da mulher e de toda a população cuiabana”, destacou.
Com a ativação da nova máquina, os exames atenderão pacientes encaminhados pelos hospitais municipais, UPAs e unidades básicas de saúde, contemplando tanto casos eletivos quanto de urgência. A expectativa da Secretaria de Saúde é zerar a demanda reprimida herdada de anos anteriores e assegurar que os exames sejam realizados dentro do prazo necessário ao tratamento.
A ação contou ainda com as participações dos vereadores Cezinha Nascimento, Baixinha Giraldelli e Michelly Alencar.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Projeto Cuiabaninhos recebe EMEB Floriano Bocheneki na Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Atenção básica à pessoa idosa é tema de debate na Câmara de Cuiabá
Sandy Mio – Assessoria vereador Kassio Coelho 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
Projeto Cuiabaninhos recebe EMEB Floriano Bocheneki na Câmara Municipal de Cuiabá
39ª edição do Gemam reforça capacitação de juízes e fortalecimento do Judiciário em MT
Prefeitura age rápido após vendaval que destelhou escola e 100 residências
Prefeito entrega aparelho de ressonância e Cuiabá dobra capacidade de exames
Segurança
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus interestadual
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
Polícia Civil intensifica ações e apreende arma de fogo, munições e um caminhão em Confresa
Uma arma de fogo, munições e um caminhão com placa adulterada foram apreendidos pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.9), em...
PM prende dois faccionados com drogas e cestas básicas em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois membros de uma facção criminosa por tráfico de drogas,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES7 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres