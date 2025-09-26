Connect with us

Cuiabá

Prefeito entrega aparelho de ressonância e Cuiabá dobra capacidade de exames

Publicado em

26/09/2025

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, entregou nesta sexta-feira (26) o novo aparelho de ressonância magnética do Hospital Municipal São Benedito (HMSB). O equipamento, considerado um dos mais modernos da América Latina por associar alta precisão a recursos de inteligência artificial, tem capacidade inicial para realizar 900 exames por mês, número que poderá ser ampliado em até 25% conforme a demanda.

Atualmente, Cuiabá já oferece exames de ressonância pelo SUS, mas a chegada do novo aparelho dobra a capacidade do município, reduzindo a fila de espera e acelerando diagnósticos em diversas áreas da saúde. O equipamento realiza mais de 100 tipos de procedimentos, desde angiorressonância cerebral até exames de abdômen, tórax e coluna, sendo metade da capacidade destinada à demanda interna dos hospitais municipais e metade regulada para pacientes da rede. O primeiro exame foi realizado ainda na manhã desta sexta-feira.

Durante o ato, o prefeito destacou o impacto da conquista. “Esse equipamento é de última geração, traz mais agilidade, precisão e permite que Cuiabá dobre a sua capacidade de exames de ressonância. É um avanço que garante diagnósticos mais rápidos e tratamento adequado para a nossa população, sem a necessidade de investir milhões na compra e instalação, já que o município paga apenas por procedimento realizado”, disse Brunini.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforçou que a medida é fruto de planejamento técnico. “Esse contrato prevê inicialmente 900 procedimentos por mês, mas temos condições de ampliar. É uma forma mais eficiente de atender a população, sem filas acumuladas e com uso de tecnologia de ponta”, afirmou.

Já a primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, ressaltou a importância social da entrega. “Esse é um equipamento completo, que garante mais qualidade, agilidade e dignidade aos pacientes. Representa o compromisso da gestão em priorizar a saúde da mulher e de toda a população cuiabana”, destacou.

Com a ativação da nova máquina, os exames atenderão pacientes encaminhados pelos hospitais municipais, UPAs e unidades básicas de saúde, contemplando tanto casos eletivos quanto de urgência. A expectativa da Secretaria de Saúde é zerar a demanda reprimida herdada de anos anteriores e assegurar que os exames sejam realizados dentro do prazo necessário ao tratamento.

A ação contou ainda com as participações dos vereadores Cezinha Nascimento, Baixinha Giraldelli e Michelly Alencar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

