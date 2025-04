Prefeito exige diálogo direto entre cuidadores e pais de alunos com deficiência

Em um posicionamento firme durante evento de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado no último dia 4 de abril, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, cobrou providências imediatas para garantir a comunicação direta entre os cuidadores de alunos com deficiência (CADs) e os pais dos estudantes.

“Se eu souber que estão proibindo as cuidadoras de falar com os pais, eu afasto o responsável. Não vou tolerar obstáculos que dificultem a comunicação”, afirmou Brunini diante de um público de mais de duas mil pessoas.

A declaração foi feita durante o encontro promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, com foco na conscientização sobre o autismo e o papel dos profissionais que atuam diretamente com crianças com deficiência. A fala do prefeito reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a transparência no ambiente escolar.

Além da cobrança, Brunini anunciou a intenção de ampliar a qualificação dos cuidadores por meio da criação de cursos técnicos e superiores gratuitos, em parceria com instituições de ensino. O objetivo, segundo ele, é garantir uma formação mais robusta e eficaz para os profissionais da área, refletindo diretamente na qualidade do atendimento oferecido nas escolas e creches municipais. Após a declaração do chefe do Executivo, cuidadores e professores aplaudiram a determinação, pois já era algo esperado há muito tempo.

O evento também contou com a palestra do neurologista Thiago Gusmão, que abordou o tema “Transtornos do neurodesenvolvimento na sala de aula”. A participação expressiva das cuidadoras foi vista como um marco no processo de fortalecimento da educação inclusiva em Cuiabá.

A Prefeitura reafirmou, ainda, que segue aberta ao diálogo com pais, cuidadores e gestores escolares, com o propósito de garantir uma educação verdadeiramente inclusiva e humanizada para todas as crianças da rede pública municipal.

#PraCegoVer

Na imagem principal há uma cuidadora de aluno com deficiencia focada ao lado e outras inúmeras que estavam no evento de conscientização sobre o autismo. Todas estão vestindo o uniforme da empresa que presta os serviços para a prefeitura e atentas as palavras do prefeito Abilio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT