Prefeito fala sobre o fomento ao pequeno empreendedor na capital e ações de infraestrutura na live desta terça-feira (31)

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro reabriram oficialmente o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) nesta segunda-feira (31). A unidade será mais uma ferramenta facilitadora dos serviços que já são executados pela Assistência Social.

“A inclusão, o respeito e a justiça social dispensadas à população em situação de são premissas da gestão Emanuel Pinheiro. Na Assistência Social, em especial, a preocupação é diária por parta da primeira-dama Márcia Pinheiro. É exatamente essa mensagem que queremos deixar nesse dia tão especial e esperado por todos”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Eu nunca vi um ser humano que, quando criança, desejou ser quando crescer um morador de rua. É a contingência da vida que leva a essa situação. Por isso, que temos que dar condições, esperanças, perspectivas e novas oportunidades e jamais desistir desses seres humanos que tanto dependem de nós”, acrescentou o chefe do Executivo Municipal.

No Centro Pop o atendimento será transversal, nas mais diferentes áreas de atuação. A capacidade de atendimento é de 80 (oitenta) pessoas/dia, no sistema ‘porta aberta’. A unidade será a responsável por realizar os encaminhamentos das pessoas às unidades de acolhimento do município.

“A inclusão social, o acolhimento, ações que reflitam na melhoria da qualidade de vida dessa população, figuram como a tônica da gestão, que tem como premissa a humanização dos serviços. Estamos muito felizes mediante o alcance de mais esse desafio. Entregamos o centro especializado à população em situação de rua”, ressaltou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

“O que Cuiabá está fazendo é um exemplo. Nenhum município dá tanto foco no quesito inclusão social. Tenho certeza e posso afirmar que nenhuma prefeitura no Brasil faz tanto quanto a Prefeitura de Cuiabá, que está fazendo no quesito inclusão e justiça social. A gente vê municípios distribuindo passagens para a pessoa retornar ao município de origem, outros que usam a força policial, atuam com violência, mas aqui na capital de Mato Grosso o cenário é bem diferente. Estamos trabalhando para realmente oferecer o acolhimento necessário que essas pessoas tanto necessitam”, destacou o vice-prefeito, José Roberto Stopa.

A defensora pública, Rosana Monteiro fez questão de lembrar que, o Centro Pop é uma ação aguardada pela população por muito tempo, mas que foi na atual administração, que desde o primeiro mandato não mediu esforços para transformar o que era sonho em realidade. “Somos muito gratos por todo respeito por essa população que clama por igualdade e justiça. Tenho certeza que esse é apenas uma parte de tudo será feito por esse público”, disse Rosana.

Representando o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a coordenadora municipal, Rúbia Cristina, ex-moradora de rua, acredita que o Centro Pop será um ambiente acolhedor e irá proporcionar uma melhor condição de vida. “Eu permaneci por vinte anos nas ruas, dormindo sob um monte de papelão. Então, se eu tive a chance de mudar e estar hoje aqui representando essas pessoas, todo mundo pode. Quero agradecer primeiramente a Deus e ao nosso prefeito Emanuel Pinheiro, que ajudou a nos conceder esse espaço acolhedor e de apoio”, disse.

Ela complementa ainda que “quando a gente vê a gestão humanizada falar que trabalha para as pessoas mais carentes, é isso que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro está concretizando com a entrega desse Centro de Referência, o Centro Pop. Devemos investir no ser humano, daquele que precisa do olhar atento e carinho. Mas muito além disso é garantir os direitos dessas pessoas que perderam por algum, motivo, os vínculos familiares. O Centro Pop é a concretude dos direitos previstos na Constituição. A gente agradece mais uma vez todo cuidado que a gestão tem com a Assistência Social”.

Além dos atendimentos e de oficinas educativas, a equipe da Assistência mantém o serviço de abordagem social, sendo realizado de forma contínua nos principais pontos de concentração desse público. “O acesso ao Centro Pop pode ser feito de forma espontânea. Ou seja, a pessoa em situação de rua pode ingressar no serviço quando quiser. Entretanto, os trabalhos de abordagem social estão mantidos. A população também pode ser parceira, encaminhando essas pessoas para atendimento. Quanto mais pessoas sensibilizadas, melhor o acesso aos serviços ofertados pela Prefeitura”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

No Centro Pop a população terá espaço para higiene pessoal; guarda de pertences; lavanderia; atendimento psicossocial; fortalecimento da autonomia, protagonismo e participação social dos usuários; regularização de documentos pessoais; acesso a vagas de acolhimento institucional; e o encaminhamento para outras políticas públicas, quando necessário.

“É necessário que esse espírito da Cuiabá acolhedora, da Cuiabá inclusiva, solidária é a marca da cidade que queremos construir e deixar como legado. Cuiabá somos todos nós, do mais humilde ao mais abastardo dos cuiabanos”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O horário de funcionamento será das 8h às 20h, de segunda a sexta, no sistema porta aberta para o atendimento dos usuários. O Centro Pop está situado na Rua Comandante Costa, nº 397, bairro Centro Norte. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (65) 99238-7552.

3ª Edição Mutirão Pop Rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realiza nesta terça-feira (31), a 3ª Edição do Mutirão Pop Rua tendo como objetivo ofertar serviços essenciais e de cidadania à população em situação de rua. Os atendimentos serão realizados na unidade do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- Centro Pop. O mutirão seguirá até às 15 horas.

Serão ofertados diferentes serviços, dentre eles a emissão da Emissão de 1º via da Carteira de Identidade; Emissão de 1º via Carteira de Trabalho; Emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento; Orientações jurídicas com a Defensoria Pública; Justiça comunitária de MT; Encaminhamentos de emprego e cadastros para cursos de qualificação; cadastramento para acesso aos programas sociais; referenciamento nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social- Cras; Serviços de Saúde (aferição de pressão, teste glicêmico, Teste rápido de HIV, distribuição de preservativos); doação de sangue; Atendimento odontológico com distribuição de kits de escovação; cortes de cabelo; cabide solidário; apresentações artísticas e culturais; dentre outros.