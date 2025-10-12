Connect with us

Cuiabá

Prefeito faz vistoria de obra e Centro Médico Infantil deve atender 18 mil crianças por mês

Publicado em

12/10/2025

Na manhã deste domingo, Dia das Crianças (12), a Prefeitura de Cuiabá apresentou aos vereadores, à população e à imprensa a obra do Centro Médico Infantil Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes (CMI), que, quando inaugurado, terá capacidade para atender 18 mil crianças por mês. A visita técnica marcou um dos momentos mais simbólicos da atual gestão: o compromisso de reconstruir a saúde pública com afeto, técnica e memória.

Erguido ao lado do antigo Pronto-Socorro de Cuiabá, o CMI foi retomado pela Prefeitura após ter sido abandonado pela gestão anterior. Com investimento de R$ 11,8 milhões, o espaço ganhou um novo projeto, mais amplo e moderno, totalmente voltado ao pronto atendimento infantil 24 horas. A unidade contará com consultórios, salas de risco (vermelha, amarela e verde), área de exames, sala de medicação e observação com oito leitos, além de farmácia, recepção acolhedora e espaço de descanso para os profissionais.

Durante a fiscalização, o prefeito Abilio Brunini explicou que a escolha do nome do novo centro é uma homenagem ao pequeno Antonny, garoto cuiabano que sonhava ser jogador de futebol e cuja história marcou profundamente a cidade.

“O Antonny foi mal atendido. Mesmo que o caso dele fosse grave e o desfecho inevitável, o atendimento poderia ter sido melhor. A mãe dele me disse, no velório, que o filho merecia ser melhor atendido, e isso me marcou. Esse centro leva o nome dele para nos lembrar que dignidade e respeito são essenciais no atendimento às nossas crianças”, declarou Abilio, emocionado.

A mãe de Antonny, Edivânia, participou da visita e foi aplaudida ao dizer que espera que a dor que viveu sirva de lição: “Que os profissionais que trabalharem aqui façam tudo com amor. Porque é amor o que mais falta quando a gente procura ajuda e está em desespero.”

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou que o novo centro representa uma virada na atenção pediátrica da capital. “Aqui, cada detalhe foi pensado para humanizar o cuidado. Teremos atendimento 24 horas, inclusive com odontopediatria, o que é inédito no país. O CMI vai realizar até 18 mil atendimentos por mês, com especialistas como cardiopediatras, gastropediatras e cirurgiões pediátricos”, afirmou.

A primeira-dama Samantha Iris lembrou que o novo espaço é um presente para quem mais precisa. “Quem depende do SUS também merece uma estrutura de qualidade. E essa será uma unidade modelo. Queremos que cada profissional atenda aqui com amor, porque isso faz toda a diferença no cuidado com as crianças”, disse.

O vice-governador Otaviano Pivetta ressaltou a importância do novo padrão de gestão e execução das obras públicas em Cuiabá. “Estamos vivendo um tempo de mudanças. O que vimos aqui é um novo jeito de fazer saúde pública, com planejamento, responsabilidade e humanidade. Esse hospital infantil é uma conquista de todos os cuiabanos, e o Governo do Estado estará junto para apoiar”, afirmou.

Com os corredores recém-pintados, o Centro Médico Infantil começa a ganhar alma antes mesmo da inauguração oficial, prevista para novembro.

Um espaço erguido com concreto, mas sustentado por uma promessa: que nenhuma criança de Cuiabá espere por cuidado e que cada uma delas seja atendida com o mesmo amor que a cidade hoje dedica à memória do pequeno Antonny.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Procon Municipal inaugura posto de atendimento no Terminal Rodoviário de Cuiabá

Published

3 horas atrás

on

12/10/2025

By

O Procon Municipal de Cuiabá, gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, inaugura, nesta segunda-feira (13), às 9h30, um novo posto de atendimento no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, ampliando o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor. A solenidade contará com a presença do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama e vereadora Samantha Íris, da secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, além de outros secretários e autoridades municipais.

De acordo com a secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, o novo posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo os mesmos serviços já disponíveis na sede do órgão e pelo canal de WhatsApp. No local, os consumidores poderão registrar reclamações, denúncias e pedir orientações sobre seus direitos.

“A presença do Procon na rodoviária tem o objetivo de facilitar o acesso do cidadão à informação e à assistência imediata. Queremos estar onde o consumidor realmente precisa, especialmente nos locais de grande circulação e onde ocorrem com frequência situações de desrespeito aos direitos do passageiro”, destacou Mariana Borges.

A secretária explica que o posto não atenderá apenas casos ligados a viagens de ônibus, mas também outras demandas de consumo. “A ideia é aproximar o Procon da população. Hoje, a região Norte é a terceira com maior número de reclamações em Cuiabá. Estar em um ponto estratégico e acessível, com estacionamento e transporte público em frente, vai trazer mais comodidade e ampliar o alcance do nosso atendimento”, completou.

Segundo o gerente-geral do terminal, Selmo M. de Oliveira, o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá recebe em média 4.877 passageiros por dia, somando 1,7 milhão de embarques e desembarques ao longo de 2024. Em períodos de alta temporada, como Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares, o movimento chega a dobrar, com aumento de até 100% no fluxo de passageiros.

Atualmente, 35 empresas operam no terminal, com 117 mil viagens anuais entre rotas intermunicipais, interestaduais e até internacionais. O local conta com 16 plataformas de embarque e desembarque e passou por um amplo processo de modernização conduzido pela concessionária SINART, que investiu R$ 32 milhões desde 2022 em obras de acessibilidade, segurança e conforto. Entre as melhorias estão novos sanitários adaptados, salas administrativas, wi-fi gratuito, sistema de monitoramento por câmeras, pavimentação, iluminação moderna e estacionamento com 220 vagas.

“Essas melhorias foram pensadas para garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros e visitantes. Com a chegada do Procon, o terminal ganha mais um serviço público essencial, reforçando seu papel como um dos principais pontos de atendimento e mobilidade da capital”, afirmou Selmo Oliveira.

O novo posto do Procon também reforça o trabalho educativo e preventivo do órgão, principalmente em relação aos direitos do passageiro rodoviário, como reembolso ou remarcação da passagem até três horas antes da viagem, assistência material em caso de atrasos e indenização por extravio de bagagem.

#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria a fachada do Procon Municipal, à rua Joaquim Murtinho, Cemtro de Cuabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá celebra inclusão com evento em homenagem à comunidade surda e intérpretes de Libras

Published

4 horas atrás

on

12/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta de Inclusão, em parceria com o Sebrae, promoveu nesta sexta-feira (10) um emocionante evento em alusão aos direitos da pessoa surda e à função do intérprete de Libras. Realizado no auditório do Sebrae, a noite foi marcada por palestras, apresentações culturais e momentos de profunda reflexão sobre acessibilidade e inclusão.

Com o tema “O direito de ser ouvido com os olhos”, o encontro contou com as palestras da doutora Priscila Xavier, especialista em Letras Libras e doutoranda em Linguística, e do professor Josué Shimabuko, doutor em Linguagens e docente da UFMT. Ambos compartilharam experiências e desafios da comunidade surda, reforçando a importância do respeito às diferenças e da comunicação inclusiva.

O evento também contou com uma belíssima apresentação cultural do grupo Siminina, coordenado pela primeira-dama Samantha Íris, que emocionou o público com uma performance voltada à valorização da diversidade e da empatia. A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hélida Vilela, também participou da solenidade, destacando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas inclusivas.

O secretário adjunto de Inclusão, Andrico, ressaltou a importância da data como um marco na luta por igualdade. “Esse é um tema muito importante, que representa a luta e a conquista da comunidade surda. Estamos evoluindo e fortalecendo a inclusão, com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e acessível para todos”, afirmou.

A primeira-dama Samantha Íris destacou a emoção de participar do evento e reafirmou o compromisso da Prefeitura com as causas sociais. “Temos muito a agradecer. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas o mais importante é dar o primeiro passo. Hoje estamos começando uma linda história de inclusão e construindo as mudanças que queremos ver no futuro”, declarou.

Já a secretária Hélida Vilela reforçou a representatividade da gestão municipal. “O maior exemplo de que temos uma administração verdadeiramente inclusiva é ver pessoas com deficiência ocupando espaços de liderança. Trabalhar com o Andrico é uma inspiração diária. Estamos juntos nessa caminhada por uma Cuiabá mais acolhedora e acessível”, completou.

O evento encerrou-se com aplausos e emoção, simbolizando a união de esforços em prol de uma cidade que reconhece e valoriza o direito de todos à comunicação e à inclusão.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

