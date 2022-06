Prefeito firma compromisso e adere ao Consórcio Intermunicipal da Saúde do Vale do Rio Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu na manhã desta terça-feira (21), com os gestores dos municípios que integram o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá- CISVARC. O encontro ocorreu no salão Nobre do Palácio Alencastro.

Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal confirmou a adesão da capital mato-grossense ao Consórcio, que possui como associados 13 municípios que integram a Baixada Cuiabana, e visa fortalecer o atendimento à população em serviços públicos de saúde, bem como garantir agilidade nos processos logísticos e integração entre os municípios.

“Cuiabá é referência e carrega a saúde nas costas, o que seria do nosso Estado sem o HMC durante esse período de pandemia. Esse mês vamos entregar a UPA Leblon, mais uma entrega da nossa gestão que tem investido em melhorias na saúde pública para a população. Nós vemos o drama e os problemas enfrentados pelos municípios, então vamos entrar para sermos parceiros e ajudar na implementação de melhorias nas políticas públicas voltadas à saúde. Podem contar comigo e com a secretária Suelen, pois estamos de portas abertas para darmos o suporte necessário”, destaca o prefeito.

“Essa reunião foi solicitada pelo grupo de gestores da Baixada Cuiabana devido a necessidade que eles encontram em executar alguns programas e projetos do Estado por não terem dentro de seus municípios os hospitais prestadores de serviços. Então, caso Cuiabá não aderisse a esse Consórcio ficaria inviável ajuda-los na execução. A gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro entende as necessidades e nesse momento se solidariza aos municípios. Vendo o sofrimento deles Cuiabá vai aderir ao Consórcio para fortalecer aos municípios e as ações de saúde”, acrescenta a secretária Municipal de Saúde, Suelen Alliend.

O presidente do Consórcio e prefeito de Jangada, Rogério Meira, também comentou sobre a importância da adesão de Cuiabá ao CISVARC para o andamento em cirurgias eletivas. “É de grande importância a parceria da capital de Mato Grosso juntamente com o Consórcio que hoje representa 13 municípios. Isso vai colaborar muito para o desenvolvimento das cirurgias por meio do MT Mais Cirurgia e diminuir a fila de espera, já que os municípios da Baixada Cuiabana possuem uma demanda muito grande, então essa parceria vai fazer com que isso se desenvolva de forma mais acelerada”, reforça.

Também participaram da reunião o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, o prefeito de Planalto da Serra, Natal de Assis, secretários municipais de Saúde de Poconé, Acorizal, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, representante da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso – COSEMS/MT.