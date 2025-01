Prefeito garante CADs nas escolas e propõe auxílio de R$ 3 mil para famílias

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (29) a solução para a contratação de 1.700 Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs) para a rede municipal de ensino já neste ano letivo. Brunini também comunicou que enviará um projeto para a Câmara de Vereadores, autorizando a criação de um auxílio de R$ 3 mil, voltado para famílias contratarem suas CADs de forma direta, a partir de 2026.

O atual contrato com a empresa Conviva vence no próximo dia 2 de fevereiro, um dia antes do início das aulas. No entanto, a prefeitura optou por não renovar o contrato e dispensou a empresa. No lugar, uma nova empresa – Costa Oeste – assumirá a gestão das CADs por meio de uma adesão à ata de licitação da cidade de Sinop, que trata do mesmo serviço.

Com experiência em diversos estados do país e mais de 10 mil funcionários especializados em terceirização de recursos humanos e mão de obra, a Costa Oeste foi escolhida pela prefeitura para prestar o serviço com redução de custos. Segundo o prefeito, a nova contratação representa uma economia de 20% no valor unitário de cada CAD, gerando uma redução de aproximadamente R$ 5 milhões por ano nos gastos municipais.

Apesar da mudança na empresa, o prefeito garantiu que as cuidadoras não sofrerão redução de proventos, mantendo os mesmos salários e benefícios. Além disso, o novo contrato amplia o número de CADs de 1.097 para 1.700, garantindo um melhor atendimento às crianças e evitando que um mesmo profissional precise cuidar de vários alunos em sala de aula.

“A gente decidiu trocar de empresa porque haviam muitas reclamações sobre a anterior. Buscamos uma alternativa que pagasse o mesmo valor aos trabalhadores, mas com menos custo para o município. Com isso, conseguimos uma economia de R$ 5 milhões por ano. Os cuidadores continuarão os mesmos, com os mesmos benefícios, e ainda aumentamos o número de contratações para melhorar o atendimento às crianças”, afirmou Abílio.

Proposta inovadora: auxílio para contratação de cuidadores

Durante a reunião com vereadores, o prefeito também apresentou uma proposta inovadora para a contratação de cuidadores no próximo ano. Ele pretende enviar um projeto de lei que criará um auxílio financeiro no valor de R$ 3 mil para que os pais de crianças com deficiência possam contratar diretamente os profissionais que cuidarão de seus filhos.

A proposta foi recebida com aplausos pelos vereadores, que destacaram a importância de conceder às famílias o poder de escolher quem cuidará de seus filhos. Para os parlamentares, a medida permitirá a manutenção dos vínculos afetivos entre cuidadores e crianças, garantindo um atendimento mais individualizado e de qualidade.

O prefeito enfatizou que a terceirização dos cuidadores é uma solução temporária e que o objetivo final é permitir que as famílias tenham autonomia na contratação desses profissionais. “Sabemos que existe um vínculo entre a cuidadora e a criança, especialmente para alunos autistas e com outras deficiências. Queremos que os pais tenham o poder de escolha para garantir o melhor atendimento para seus filhos”, explicou Abílio.

Com essas medidas, a gestão municipal busca melhorar a qualidade do atendimento às crianças com deficiência na rede municipal de ensino, garantindo mais inclusão e suporte adequado para os alunos e suas famílias.

#ParaCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini, de camisa cinza, cercado de jornalistas, microfones e câmeras em uma coletiva de imprensa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT