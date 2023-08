Prefeito lamenta a morte do zootecnista e pecuarista Arno Schneider Filho

07/08/2023

Câmara institui Festival de Cururu e Siriri no calendário de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá, aprovou a proposta do presidente Chico 2000 (PL), para instituir o Festival de Cururu e Siriri de Cuiabá como política pública de valorização e projeção da nossa mais tradicional manifestação cultural. O Festival constará no calendário oficial do município. A matéria foi aprovada por 21 votos favoráveis, em regime de urgência.

A ideia é de que o evento seja realizado anualmente, preferencialmente na última semana do mês de agosto em alusão ao dia 22 que se comemora o dia nacional e mundial do folclore. A realização do evento será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a quem caberá alocar recursos e construir instrumentos que garantam sua efetivação.

Na justificativa, Chico 2000 lembra que o Festival de Siriri de Cuiabá teve seu processo embrionário em 2002, na gestão do então prefeito Roberto França, e criado à época pelo secretário de Cultura, Francisco Antônio Vuolo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá, com recursos provenientes da antiga Lei Municipal de Incentivo à Cultura com abatimento nos impostos municipais: IPTU e ISS.

“Nessa época havia quatro grupos de siriri na capital, o Flor do Campo, Flor Ribeirinha, Viola de Cocho e Tchapa e Cruz, fato que evidenciava uma premente necessidade de interferência por parte do poder público municipal, no sentido de estimular a prática e a renovação dos praticantes. Essa gestão realizou as três primeiras edições do referido Festival, 2002, 2003 e 2004. Um programa que se transformou na mais assertiva política pública de resgate, valorização e promoção da mais importante manifestação da nossa cultura popular. Foi por meio dessa iniciativa que o órgão gestor da cultura municipal da nossa capital conseguiu promover renovação e projeção dos nossos grupos de siriri. Ao passar dos anos, 14 edições já realizadas, atravessando diversas gestões no município”, argumentou o vereador no projeto.

Chico 2000 defende que a realização do Festival pelo município contribui para colocar o Siriri em evidência local, regional e nacional, uma vez que vários grupos de Cuiabá participam de circuitos nacionais e internacionais de folclore, sangrando-se campeões em diversas oportunidades. Para entrar em vigor, o Executivo Municipal precisará sancionar a proposta.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT