Prefeito lamenta falecimento de engenheira que prestou trabalho a Cuiabá por quase 40 anos

O vice-prefeito José Roberto Stopa se reuniu neste sábado (2) com presidentes de bairros, lideranças comunitárias e comerciantes na sede da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM) para anunciar o início das obras de requalificação e drenagem do trecho urbano da Rodovia Palmiro Paes de Barros, previsto para esta segunda-feira (4). A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Municipal de Obras Públicas, investirá aproximadamente R$ 1 milhão na obra que deve ser entregue pela gestão Emanuel Pinheiro em até 70 dias. As sinalizações e desvios serão realizados pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Conforme o vice-prefeito, a obra de aproximadamente 200 metros de extensão deve solucionar os problemas de alagamentos que ocorrem na região durante os períodos chuvosos. Bairros da Região Sul como Parque Cuiabá, Nossa Senhora Aparecida, Parque Atalaia, entre outros, serão diretamente beneficiados com a melhoria.

“Esse é um problema de mais de 30 anos, que atinge os comerciantes e moradores. Fizemos um projeto minucioso, extremamente técnico e hoje viemos discutir com a comunidade local, comerciantes, associações e líderes comunitários e comunicar a eles que na próxima semana vamos iniciar a obra no sentido de resolver esse que é um dos maiores problemas da Região Sul. O que fizemos hoje aqui foi pedir a participação e colaboração desse setor produtivo da Palmiro, para que possamos entregar uma obra de qualidade e que nunca mais a Palmiro tenha essas inundações horriveis”, disse Stopa.

O empresário Edson Henicka, proprietário de um posto de combustível localizado na às margens da Rodovia, afirma que a obra deve trazer diversas melhorias para os comerciantes da região. “Acredito que isso trará muitas melhorias para a região. Presenciamos todo o problema que ocorre todas as vezes que chove. Então, se isso for resolvido mais a travessia da avenida, com certeza vai ficar muito bom para toda a região e comércio em geral, porque ali possui um tráfego intenso”, pontuou.

O presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Moradores de Bairros (FEMAB), Walter Arruda, agradeceu e parabenizou a iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro. “Essa é uma maneira de atender o anseio da comunidade tecnicamente e aqui in loco vendo os problemas que atingem a região. Gostaria de agradecer e parabenizar a gestão pela iniciativa, que é muito importante para resolver os problemas que estão afligindo a comunidade. Juntos, o movimento comunitário, empresários e essa gestão que cuida da gente vão fazer com que as mudanças aconteçam com certeza”, destacou o presidente.