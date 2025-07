Prefeito lança campanha “Cuiabá Sem Queimadas” com foco na fiscalização e repressão

A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá será realizada nos dias 30 e 31 deste mês e 1º de agosto, no Hotel Fazenda Mato Grosso, no período das 7h às 18h.

O evento vai avaliar a saúde de Cuiabá, oportunizando debates a respeito de políticas de aperfeiçoamento no atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

O primeiro debate ocorrerá às 10h30, com o tema “Consolidar o SUS: Com a Força do Povo, Participação Social e Políticas Públicas”.

A conferencista será a professora Dra. Maria Inês da Silva Barbosa, que é mestre em Serviço Social, doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo) e professora adjunta aposentada do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).

Haverá, ainda, a leitura e aprovação do Regimento Interno da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá.

Às 14h, o debate será retomado com o tema “A importância da 1ª Infância nas Políticas Públicas de Saúde e Educação”. O conferencista será o deputado federal Osmar Terra, que também é ex-secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul e ex-ministro do Desenvolvimento Social na gestão do ex-presidente da República, Michel Temer.

Outro tema debatido, programado para as 15h30, será o “Financiamento Público e Sustentabilidade do SUS: Garantias para o Direito à Saúde no Município”.

O evento prosseguirá na quinta-feira (31) com os temas “A organização da atenção à saúde: políticas, práticas, estruturas e humanização no SUS” e “Fortalecimento do Controle Social na Saúde”.

No último dia de evento, haverá a plenária final, que será a etapa de encerramento da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, fase na qual as propostas e decisões tomadas durante as etapas anteriores são consolidadas em um documento final.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT