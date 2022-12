Prefeito lança Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial nesta quarta-feira (07)

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) adiou a realização do 5º Pedal Ecológico da Semob, que estava previsto para ocorrer no próximo dia 11 de dezembro, rumo a Comunidade São Jerônimo (28km). Em breve, a equipe organizadora irá divulgar uma nova data para o evento.

O projeto “Pedal da Semob” abarca profissionais, amadores e simpatizantes do esporte com bicicleta foi criado no início da primeira gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e se tornou um sucesso.

PEDAL DA SEMOB

Todas às terças-feiras, ocorre em Cuiabá, o ‘Pedal da Semob’, onde são pedalados entre 23 a 25 quilômetros pelos principais pontos turísticos da Capital. O ponto de partida ocorre na Orla do Porto, às 20h. O pedal não tem custo e as pessoas interessadas em participar, podem ir à Orla com sua bicicleta ou locar uma com as equipes de ciclismo parceiros, que ficam no local.

Para mais detalhes: siga a página no Instagram: @pedaldasemobcuiaba