Prefeito lança programação do Festeja Sinop com shows nacionais, Festival de Praia, Torneio de Pesca, Jogos Olímpicos e participação social

O prefeito Roberto Dorner apresentou, nesta quinta-feira (10), a programação oficial do Festeja Sinop, em comemoração aos 49 anos do município. Uma edição histórica, que ficará marcada na memória. Do dia 2 ao dia 14 de setembro a população terá à disposição diversas atrações culturais, esportivas e de lazer, para aproveitar com a família e os amigos, como a 31ª edição dos jogos olímpicos, o 3º torneio de pesca, além dos shows nacionais, três dias de Festival de Praia, Baile da Cidade e desfile cívico. Entre as atrações estarão Maiara e Maraísa, Barões da Pisadinha, Joelma, Grupo Tradição e Regis Danese. O evento de apresentação reuniu vereadores, secretários municipais, representantes de entidades, forças de segurança, patrocinadores e a imprensa local.

“Sinop merece uma programação como essa, cheia de atrações, será uma oportunidade para toda população ter acesso a shows nacionais, cultura e momentos de lazer com a família. Além disso, o Festeja Sinop movimenta nosso comércio, durante o período de festividade as vendas aumentam e a procura por serviços também e tudo isso reflete positivamente para economia local. Sinop vive um grande momento, por isso merece uma comemoração grandiosa, para todos os públicos e com muitas atrações”, destacou o Prefeito.

A secretária de Governo, Faira Strapazzon, destacou o importante momento de desenvolvimento vivenciado por Sinop e que as festividades vem para somar com o trabalho já em desenvolvimento. “Ter um pioneiro que participou de toda essa construção e esteve junto de tantos outros que auxiliaram no desenvolvimento e hoje representam a história dessa cidade, eu tenho convicção que não há melhor momento de compartilhar com todos os munícipes o que essa cidade é e se transforma a cada dia. Celebrar nesse momento, é uma grandiosidade que a gente faz, como sendo fruto do trabalho de cada um de vocês que nos representam. Quero dizer aqui sobre esse time da gestão do prefeito Roberto Dorner, que acredita nos projetos e desde o primeiro dia está engajado a apresentar projetos que trazem benefícios à comunidade. E hoje estamos aqui não apresentando apenas um leque de eventos de uma semana, mas sim, complementamos com o maior pacote de obras da história de sinop”, destacou.

O Festeja Sinop também terá destaque para o social. “Nós teremos nesse ano uma edição marcada por inclusão. Teremos no festival de praia, pela primeira vez, o banho assistido. Sabemos que muitas vezes a limitação física impede que as pessoas tenham acesso a diversos lugares, mas principalmente ao lazer. Queremos agradecer a Expande Empreendimentos que fez essa parceria para oferecer essa acessibilidade, e ao secretário Klayton que acreditou no projeto e nos ajudou a trazer essa inclusão social para todos os públicos. Nós teremos também, nesta edição, a participação de 11 entidades filantrópicas do município, que estarão comercializando alimentos nos shows e eventos do Festeja, com o objetivo de arrecadar recursos para essas instituições. Queremos agradecer às entidades pela participação e por trazerem a oportunidade de que o público presente nas festividades, também possa ser solidário e contribuir com o auxílio e desenvolvimento do trabalho maravilhoso realizado por essas entidades, em prol do social”, pontuou a Secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso.

“Estou muito contente em podermos anunciar hoje esta festa linda, que foi um pedido do nosso prefeito Roberto Dorner, que fosse uma edição com muito carinho, zelo e cuidado. Sinop é uma cidade pujante, então o mês de setembro é dedicado a essa comemoração com muitas atrações e bons momentos pra todas as famílias. Nesse ano temos os shows nacionais, agregando uma diversidade de nomes de todos os cantos do brasil, contemplando quem escolheu Sinop pra viver, com músicas do nordeste, do norte, do sul, para evangelizar e música sertaneja, e além disso, mais de 30 artistas locais que terão oportunidade de se apresentar nos eventos e anteceder os shows nacionais. Nós teremos também um festival de música no campo e a retomada da nossa orquestra municipal, no desfile cívico”, destacou a Diretora de Cultura, professora Branca.

As festividades também serão marcadas pelo esporte, com a 31ª edição dos Jogos Olímpicos. “Teremos participantes de diversas modalidades com uma premiação histórica. As inscrições já estão abertas, de forma online, o que tem facilitado a participação dos atletas e equipes. Neste ano também temos a novidade de não ser mais necessário as equipes participarem de várias modalidades, é possível participar de uma só. No dia 2 teremos uma grande abertura dos Jogos Olímpicos e no dia 3 já teremos bola rolando em várias modalidades”, destacou.

Todas as atrações, datas, locais e horários das festividades de aniversário estão disponíveis no site oficial do Festeja Sinop: https://festeja.sinop.mt.gov.br/. Os conteúdos também podem ser acompanhados pelo site oficial https://www.sinop.mt.gov.br/ e pelas redes sociais da Prefeitura.

O Festeja Sinop conta com o apoio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e Câmara Municipal de Vereadores.

Confira a programação:

02 de setembro – sábado:

Abertura oficial do Festeja Sinop no Estádio Gigante do Norte – 19h30

Abertura da 31ª edição dos Jogos Olímpicos no Estádio Gigante do Norte – 20h

Show nacional com Barões da Pisadinha – Estádio Gigante do Norte – a partir das 22h;

03 de setembro – domingo:

Torneio de pesca – praia do cortado – 7h30

07 de setembro – quinta-feira:

Abertura do Festival de Praia – praia do cortado – 8h

09 de setembro – sábado:

Festival de Praia – praia do cortado – 8h

Baile da cidade com Grupo Tradição – Ghizoni Centro de Eventos – 22h.

10 de setembro – domingo:

Festival de Praia – praia do cortado – 8h;

Show Nacional com Joelma – praia do cortado – 15h;

13 de setembro – quarta-feira:

Show nacional com Maiara e Maraisa – Estádio Gigante do Norte – 21h;

14 de setembro – quinta-feira:

Desfile Cívico – avenida Alexandre Ferronato;

Show gospel com Regis Danese – Centro de Eventos Dante de Oliveira – 17h.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT