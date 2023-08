Comprometido com a administração municipal e sempre pautado na valorização do servidor público, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, quitará mais um mês consecutivo da folha salarial referente a agosto, dentro do mês trabalhado. O cumprimento do pagamento, na quinta-feira (31), dos proventos no prazo estabelecido, sempre ao longo do último dia útil do mês, é um passo importante para a estabilidade financeira dos servidores, que podem contar com seus vencimentos para o planejamento de suas finanças pessoais.

“Nossa equipe tem se empenhado incansavelmente para manter a saúde financeira do município, possibilitando-nos cumprir com nossos compromissos, especialmente quando se trata da remuneração daqueles que trabalham arduamente para o bem da cidade. Um servidor satisfeito, com toda certeza, presta serviços de excelência e de forma humanizada, sendo essas uma das principais marcas da gestão”, afirmou o prefeito.

Pinheiro acrescenta ainda que a ação de responsabilidade e comprometimento também fortalece a relação entre a administração municipal e os servidores, demonstrando sensibilidade e reconhecimento pelo papel fundamental que desempenham no funcionamento da cidade.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura de Cuiabá possui cerca de 16 mil servidores ativos, além de aproximadamente cinco mil beneficiários do Cuiabá-Prev, totalizando uma folha de pagamento de aproximadamente R$ 80 milhões.

É válido ressaltar que, no último dia 25, os proventos dos 4,9 mil servidores municipais aposentados e pensionistas foram devidamente creditados. “O servidor público é o braço direito de qualquer gestor, e isso precisa ser honrado. Uma das formas de tornar esse discurso efetivo é mantendo esse compromisso com a folha salarial em dia”, finaliza Pinheiro.