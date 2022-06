Prefeito: “Nós sentimos segurança nesse governo; dinheiro dos convênios já está na conta”

O governador Mauro Mendes esteve na manhã desta sexta-feira (10.06) no município de Confresa (a 1.160 km de Cuiabá) onde assinou a ordem de serviço para o início das obras do Hospital Regional do Araguaia, com investimento de R$ 116,7 milhões, e autorizou obras e convênios para nove municípios da região.

Somente para Confresa, os novos convênios somam R$ 10,1 milhões de investimento.

O governador também inspecionou as obras de restauração de 120,3 km da MT-430/437, que liga o município ao trevo do Natanael.

O prefeito de Confresa, Ronio Condão, destacou que, há quatro anos, o governador Mauro Mendes fez o compromisso com os prefeitos que depois de arrumar o Estado iria construir os hospitais regionais, que seria um presente para cada região, e assim foi feito.

“Sempre tivemos muitas promessas e muitas falas de governos passados, que só vieram aqui pra lançar a obra desse hospital e ficava por isso mesmo. Mas agora é diferente, pois já tem projeto, licitação e o dinheiro na conta para construir. Agora podemos acreditar que o nosso hospital será construído. Por isso, nós prefeitos sentimos segurança nesse governador que está à frente do nosso Estado, e o dinheiro dos convênios também já está na conta. Muito obrigado por esse presente grandioso que vai atender toda a nossa região”, pontuou.

Além de Confresa, os convênios assinados beneficiam os municípios de Santa Cruz do Xingu (R$ 6,3 milhões), São Félix do Araguaia (R$ 12,2 milhões), Bom Jesus do Araguaia (R$ 78,8 milhões), Alto Boa Vista (R$ 9,4 milhões), Canabrava do Norte (R$ 9,7 milhões), Luciara (R$ 3,7 milhões), São José do Xingú (R$ 73,8 milhões) e Porto Alegre do Norte (R$ 29,9 milhões).

“Alguns anos atrás, quando andava por essa região ouvia da população que aqui era o Vale dos esquecidos. E hoje é uma alegria voltar aqui e ver o sorriso e a alegria das pessoas, porque aqui agora é o Vale da prosperidade, ou seja, está muito melhor e vai ficar muito mais ainda. Graças a Deus estamos conseguindo colocar o Estado em ordem”, destacou o governador.

Mauro Mendes ressaltou ainda que ao assinar esses convênios com os municípios, o Estado está cumprindo o seu papel perante o cidadão.

“Esse dinheiro investido aqui nos municípios é do cidadão, é do povo, dos impostos que nós pagamos, O papel do Estado e do poder público é aplicar corretamente esse dinheiro e produzir o resultado e isso que nós temos feito. O dinheiro do hospital está na conta e o prazo é de 24 meses para ser concluído e nós vamos cobrar da empresa que entregue a obra nesse prazo e com a qualidade necessária”, observou.

O Hospital Regional do Araguaia contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. O investimento será de R$ 116,7 milhões.

A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. A previsão é que a obra do hospital seja finalizada em até dois anos.

“O sonho desse hospital aqui no Araguaia começou lá em 2010, mas precisou o Governador Mauro Mendes assumir esse governo para tornar esse sonho realidade. É o vale dos esquecidos se tornando, agora, o vale da esperança e do progresso. É por isso que caminhamos ao lado do governador para que este estado se desenvolva cada vez mais”, destacou deputado federal Juarez Costa.

O senador Wellington Fagundes falou da importância das parcerias entre o Governo com os deputados e senadores para trazer tantas melhorias para o Estado.

“O nosso Mato Grosso é hoje um Estado de prosperidade. E estou muito feliz porque uma verdadeira parceria está acontecendo nesse Estado. Estamos construindo uma aliança que vai trazer muito mais desenvolvimento, mais progresso, mais oportunidades e, principalmente, esperança para toda a população mato-grossense”, ressaltou.

O deputado Nininho destacou que tudo o que está acontecendo no Estado é graças à competência e o compromisso que o governo tem com o dinheiro público.

“Desde o primeiro dia nós acreditamos no seu governo. Tivemos governos passados que vieram lançar a obra desse hospital e ficou só nisso, e nada de obra e nunca deram assistência para a saúde e graças a esse governo, que teve a sensibilidade e recuperou a economia deste estado, hoje temos uma gestão que nos orgulha de fazer parte, que faz a diferença na vida das pessoas”, disse Nininho.

Mais convênios

Para Porto Alegre do Norte o governador assinou autorização de convênios (R$ 29,9 milhões), que incluem asfalto novo, drenagem e passeio público na avenida Perimetral e no bairro Boa Esperança; para asfaltar, sinalizar e construir calçadas em cinco avenidas; construção de ponte de concreto sobre o rio Sabino, entre Nova Floresta e Porto Alegre do Norte; asfaltamento da MT-550; construção de cerca no aeroporto; para entrega de 1.699 luminárias de LED do MT Iluminado; entrega de um rolo compactador e outros dois rolos compactadores para o Consórcio Cidesa.

O município de Santa Cruz do Xingú recebeu autorização de convênios (R$ 6,3 milhões) para asfaltar, fazer drenagem e sinalização viária de 14 ruas; para compra de material para manutenção do asfalto de 22 ruas; para adequação do sistema de abastecimento de água. E ainda a entrega de uma escavadeira e um ônibus escolar.

Para o Alto da Boa Vista, o governador autorizou convênios (R$ 9,4 milhões) para asfaltamento e drenagem em 14 ruas e avenidas; asfalto em outras 13 ruas; construção de quadra poliesportiva Society; asfalto em diversas ruas e a entrega de uma escavadeira.

Em Luciara autorizou convênio (R$ 3,7 milhões) para asfaltamento, drenagem em 14 ruas e a cessão de uma pá carregadeira.

Canabrava do Norte recebeu autorização de convênios (R$ 9,7 milhões) para construção de campo de futebol Society; para drenagem, asfaltamento e sinalização da Avenida Pedro Ferreira Luz; para a entrega de 919 luminárias de LED MT Iluminado; e autorização para construção de calçadas e rampa de acessibilidade.

O município de São Félix do Araguaia também recebeu autorização de convênios (R$ 12,2 milhões) para asfaltamento em sete ruas e para aquisição de material para asfalto em 36 ruas e avenidas.

Para São José do Xingu, o governador autorizou convênios (R$ 73,8 milhões) para asfalto novo em três ruas; para asfaltamento no Distrito de Santo Antônio do Fontoura I; entrega de uma pá carregadeira e um rolo compactador; e para licitar 52,7 km de asfalto novo na MT-322.

O governador autorizou ainda convênios (R$ 78,8 milhões) em Bom Jesus do Araguaia para construção de calçadas; para asfaltar 10 ruas e avenidas; entrega de uma motoniveladora e uma pá carregadeira; para compra de material para asfaltar 9 ruas e avenidas; entrega de 1.235 luminárias de LED MT Iluminado; e para licitar 36,6 km de asfalto novo na MT-322, trecho entre Bom Jesus do Araguaia e a BR-158 (Alô Brasil).

Acompanharam o governador na agenda os senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia, os deputados federais Nelson Barbudo, Neri Geller e Juarez Costa, os deputados estaduais Ondanir Bortolini (Nininho), Max Russi, Dr Eugênio, Xuxu Dal Molin e Dr João. Também, os prefeitos dos municípios da região.

Ainda, os secretários de Estado Rogério Gallo (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Alan Porto (Educação) e Maurício Munhoz (Ciência, Tecnologia e Inovação), chefe de Gabinete, tenente coronal Jordan, entre outras lideranças locais.

Nesta quinta-feira (09) o governador também esteve nos municípios de Barra do Garças, Nova Nazaré, Água Boa e nesta sexta-feira (10.06) visita Vila Rica para vistoriar obras e assinar novas autorizações para convênios em municípios da região. O Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 425 milhões nestas cidades.

Investimentos em Confresa

Em três anos, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 214 milhões em segurança pública, saúde, obras de infraestrutura, e ações sociais e culturais no município de Confresa.