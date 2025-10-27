Cuiabá
Prefeito palestra no fórum internacional de cidades em Dubai
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participa nesta terça-feira (28) como palestrante convidado no Fórum de Prefeitos da 15ª Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico (2025 APCS), realizado na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne lideranças de mais de 350 cidades de todo o mundo para discutir o futuro da governança urbana, inovação tecnológica e sustentabilidade. O tema da apresentação será: ‘Destaque Urbano das Cidades Brasileiras’ (Urban Spotlight of the Brazilian Cities).
Único representante do Estado de Mato Grosso entre os 15 gestores brasileiros convidados com despesas custeadas pelo governo dos Emirados, Brunini integrará os painéis de debate sobre liderança urbana, desenvolvimento econômico e transformação digital, que fazem parte da programação oficial do encontro. O fórum é promovido pelo Instituto Milken, referência internacional em políticas públicas e mercados globais.
A programação tem início às 14h (horário local) com a cerimônia de abertura e a foto oficial dos prefeitos. Em seguida, as discussões serão conduzidas por Curtis S. Chin, presidente do Conselho de Fellows do Milken Institute, com apresentações de especialistas e gestores de várias partes do mundo. Entre os palestrantes estão Younus Al Nasser (Digital Dubai), Harpreet Kaur Babla (prefeita de Chandigarh, Índia), Adrian Schrinner (prefeito de Brisbane, Austrália), e Jakub Mazur (vice-prefeito de Wroclaw, Polônia).
Brunini também participa de encontros bilaterais com prefeitos de diferentes países e representantes de organismos internacionais, com foco em atração de investimentos, cooperação técnica e políticas de inovação urbana. Segundo ele, o objetivo é posicionar Cuiabá entre as cidades emergentes que buscam soluções modernas e sustentáveis para seus desafios urbanos.
“Estar em Dubai representando Cuiabá é uma oportunidade de aprendizado e de projeção internacional. Vamos apresentar o que a capital tem feito em inovação e buscar novas parcerias que gerem resultados concretos para nossa população”, afirmou o prefeito.
A presença de Abilio Brunini no evento reforça o compromisso da gestão municipal em internacionalizar Cuiabá, ampliando o diálogo com líderes e instituições que pensam o futuro das cidades sob a ótica da sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento humano.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
Professora mais jovem em tempo de carreira em Cuiabá, a pedagoga sul-matogrossense Karine da Silva Siqueira, 36 anos, trabalha desde 2019, quando foi aprovada em um concurso público.
Atualmente, está lotada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Lidioliria Santana, onde diariamente dá aulas as crianças de 4 a 10 anos, ensinando crianças moradores do Residencial Nico Baracat e Zona de Expansão Maduri.
A professora Karine narra que seus pais são pessoas com baixo grau de estudo. Por isso, curiosamente, em determinada fase da vida, passou a vida guiada por professores, o que lhe motivou a apostar na profissão.
“Dentro da minha trajetória tive professores que fizeram diferença na minha vida, não apenas no aspecto educacional, mas também pessoal e profissional. É o que me motiva. O professor, ensina em sala de aula, educa e é uma referência para a vida. Porque é também o professor que enxerga e corrige rumos do estudante”, afirma.
Da família da professora Karine da Silva Siqueira, uma irmã também é professora e outras suas são enfermeiras em Campo Grande (MS).
Questionada a respeito de como é educar crianças em um cenário onde o acesso à Internet e as redes sociais ocorrem facilmente pelos estudantes, a professora Karine Siqueira explica que a educação é ainda mais fundamental neste contexto.
“O que vejo é uma geração digital que não sabe usufruir das redes com qualidade. Falta conteúdo teórico, domínio de conhecimento que permita uma boa fluidez da comunicação. Estudar é imprescindível. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o conhecimento científico e social”, afirma.
#PraCegoVer
A foto ilustra a professora Karine da Silva Siqueira de calça preta e blusa verde exibindo um livre em uma sala de aula. Crianças sentadas e apoiadas em mese prestam atenção na sua fala.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeito palestra no fórum internacional de cidades em Dubai
“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público
Prefeita apresenta projetos à bancada federal em reunião; investimentos chegam a R$ 200 milhões
Cuiabá reforça ações de conscientização no Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes
Segurança
Operação de segurança mobiliza 900 policiais militares para show da banda Guns N’ Roses em Cuiabá
Cerca de 900 policiais militares serão mobilizados nesta semana para garantir a segurança do público que irá assistir ao show...
Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo,...
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES3 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
-
Várzea Grande5 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
MATO GROSSO3 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Prazo para georreferenciamento de imóveis rurais é ampliado até 2029
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Produtores pressionam por agilidade na liberação de crédito rural