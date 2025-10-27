Cuiabá
Prefeito participa de Fórum de Prefeitos em Dubai com mais de 350 líderes
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participa nesta terça-feira (28) de uma das principais agendas internacionais de gestão urbana, o Fórum de Prefeitos da 15ª Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico (2025 APCS), que acontece na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne mais de 150 prefeitos e representantes de 350 cidades de todo o mundo para discutir o futuro da governança urbana, inovação tecnológica e sustentabilidade.
Brunini chegou a Dubai neste fim de semana e participa de uma intensa programação de palestras, encontros e assinaturas de acordos internacionais, representando Cuiabá em painéis estratégicos sobre transformação digital, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e soluções ambientais.
A programação oficial do Fórum de Prefeitos terá início às 14h (horário local) com a cerimônia de boas-vindas e foto oficial dos prefeitos. Em seguida, haverá a abertura conduzida pelo Instituto Milken, com palestra do diretor-geral da Municipalidade de Dubai, Engenheiro Marwan Ahmed bin Ghalita.
Entre os destaques do evento estão as apresentações de casos de sucesso e debates sobre os principais eixos da Declaração de Dubai:
Transformação Digital e Futuros Urbanos, com Younus Al Nasser, CEO da Digital Dubai;
Liderança e Desenvolvimento Econômico, com a prefeita de Chandigarh, Harpreet Kaur Babla;
Qualidade de Vida, com Adrian Schrinner, prefeito de Brisbane;
Soluções Ambientais e Regeneração Urbana, com Jakub Mazur, vice-prefeito de Wroclaw, e Alix Desulme, prefeito de North Miami.
Ao longo da tarde, os prefeitos participarão de diálogos temáticos, debates guiados e painéis sobre confiança e credibilidade nas cidades, encerrando a programação com as considerações finais do Instituto Milken.
A presença de Abilio Brunini reforça o compromisso de Cuiabá com uma gestão moderna, conectada e aberta à cooperação internacional, consolidando a capital mato-grossense como uma cidade inovadora e integrada às discussões globais sobre o futuro urbano.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
Professora mais jovem em tempo de carreira em Cuiabá, a pedagoga sul-matogrossense Karine da Silva Siqueira, 36 anos, trabalha desde 2019, quando foi aprovada em um concurso público.
Atualmente, está lotada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Lidioliria Santana, onde diariamente dá aulas as crianças de 4 a 10 anos, ensinando crianças moradores do Residencial Nico Baracat e Zona de Expansão Maduri.
A professora Karine narra que seus pais são pessoas com baixo grau de estudo. Por isso, curiosamente, em determinada fase da vida, passou a vida guiada por professores, o que lhe motivou a apostar na profissão.
“Dentro da minha trajetória tive professores que fizeram diferença na minha vida, não apenas no aspecto educacional, mas também pessoal e profissional. É o que me motiva. O professor, ensina em sala de aula, educa e é uma referência para a vida. Porque é também o professor que enxerga e corrige rumos do estudante”, afirma.
Da família da professora Karine da Silva Siqueira, uma irmã também é professora e outras suas são enfermeiras em Campo Grande (MS).
Questionada a respeito de como é educar crianças em um cenário onde o acesso à Internet e as redes sociais ocorrem facilmente pelos estudantes, a professora Karine Siqueira explica que a educação é ainda mais fundamental neste contexto.
“O que vejo é uma geração digital que não sabe usufruir das redes com qualidade. Falta conteúdo teórico, domínio de conhecimento que permita uma boa fluidez da comunicação. Estudar é imprescindível. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o conhecimento científico e social”, afirma.
#PraCegoVer
A foto ilustra a professora Karine da Silva Siqueira de calça preta e blusa verde exibindo um livre em uma sala de aula. Crianças sentadas e apoiadas em mese prestam atenção na sua fala.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público
Prefeita apresenta projetos à bancada federal em reunião; investimentos chegam a R$ 200 milhões
Cuiabá reforça ações de conscientização no Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes
Prefeita apresenta projetos a bancada federal em reunião; investimentos chegam a R$ 200 milhões
Segurança
Operação de segurança mobiliza 900 policiais militares para show da banda Guns N’ Roses em Cuiabá
Cerca de 900 policiais militares serão mobilizados nesta semana para garantir a segurança do público que irá assistir ao show...
Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo,...
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeito analisa com servidores proposta para melhorar prêmio saúde
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
Várzea Grande7 dias atrás
Obras e ações do DAE somam mais de R$ 41 milhões em investimentos
-
CIDADES3 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
-
Várzea Grande4 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
MATO GROSSO2 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos