Prefeito participa de Fórum de Prefeitos em Dubai com mais de 350 líderes

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participa nesta terça-feira (28) de uma das principais agendas internacionais de gestão urbana, o Fórum de Prefeitos da 15ª Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico (2025 APCS), que acontece na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne mais de 150 prefeitos e representantes de 350 cidades de todo o mundo para discutir o futuro da governança urbana, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Brunini chegou a Dubai neste fim de semana e participa de uma intensa programação de palestras, encontros e assinaturas de acordos internacionais, representando Cuiabá em painéis estratégicos sobre transformação digital, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e soluções ambientais.

A programação oficial do Fórum de Prefeitos terá início às 14h (horário local) com a cerimônia de boas-vindas e foto oficial dos prefeitos. Em seguida, haverá a abertura conduzida pelo Instituto Milken, com palestra do diretor-geral da Municipalidade de Dubai, Engenheiro Marwan Ahmed bin Ghalita.

Entre os destaques do evento estão as apresentações de casos de sucesso e debates sobre os principais eixos da Declaração de Dubai:

Transformação Digital e Futuros Urbanos, com Younus Al Nasser, CEO da Digital Dubai;

Liderança e Desenvolvimento Econômico, com a prefeita de Chandigarh, Harpreet Kaur Babla;

Qualidade de Vida, com Adrian Schrinner, prefeito de Brisbane;

Soluções Ambientais e Regeneração Urbana, com Jakub Mazur, vice-prefeito de Wroclaw, e Alix Desulme, prefeito de North Miami.

Ao longo da tarde, os prefeitos participarão de diálogos temáticos, debates guiados e painéis sobre confiança e credibilidade nas cidades, encerrando a programação com as considerações finais do Instituto Milken.

A presença de Abilio Brunini reforça o compromisso de Cuiabá com uma gestão moderna, conectada e aberta à cooperação internacional, consolidando a capital mato-grossense como uma cidade inovadora e integrada às discussões globais sobre o futuro urbano.

