Prefeito pede apoio da população contra descarte irregular de lixo

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini pediu colaboração da população em relação ao descarte irregular de lixo, principalmente para evitar o entupimento de bocas de lobo e alagamentos nos dias com chuvas intensas, como a de terça-feira (8).

O temporal ocasionou alagamentos que prejudicaram vias públicas, residências e comprometeram até o atendimento em unidades de saúde. Foram quase 100 milímetros de chuva em pouco mais de uma hora.

“Nós tivemos um temporal, mas o grande problema não foi a chuva. Uma parcela da população deixa o lixo na rua, deixa o lixo no chão. Não vai adiantar limpar a boca de lobo toda semana se a população continuar com a cultura de deixar o lixo no chão, encostado no poste, o Centro Histórico de Cuiabá está cheio de lixo no chão. Isso entope todas as bocas de lobo. Hoje, encontramos placas de carro, inúmeros sacos de lixo e até colchão. Quem está sujando nossos dutos é uma parcela da população. E por causa desta parcela da população, muitos pagam um preço muito caro”, disse.

O prefeito também cobrou responsabilidade dos comerciantes da região do Centro, uma vez que, foram flagrados na terça-feira (8) vários sacos de lixo em frente aos estabelecimentos, encostados no chão com caixas de papelão e outros produtos descartáveis.

Nas primeiras horas desta quarta-feira (9), a Defesa Civil contabilizou danos graves em pelo menos 21 bairros.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais Cemaden) informou que choveu cerca de 86 milímetros (mm) no aniversário de Cuiabá. Se somada toda a chuva que caiu na cidade desde o dia 1º deste mês, a quantia

chega a 172 mm.

A média histórica para o mês é de 113 mm. A marca foi impulsionada pelo volume grande de ontem. A chuva fez a média ultrapassar em quase 50%.

Milímetros de chuva são uma unidade de medida da quantidade de água que cai em uma determinada área, sendo que 1 milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio, de camisa cinza, percorrendo a região central da cidade durante o temporal na noite de terça-feira (8).

