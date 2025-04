Prefeito prestigia VI Sarau Prosa, Poesia e Justiça e declama versão atualizada de poema

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na noite de sexta-feira (25) do VI Sarau Prosa, Poesia e Justiça, realizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), em Cuiabá. O evento homenageou os 140 anos de nascimento de Dom Aquino Corrêa, celebrando sua contribuição para a arte, a literatura e a cultura, além de enaltecer o aniversário de 306 anos da capital mato-grossense, comemorado em 8 de abril.

Voltado para magistrados, juízes, advogados, amigos da Esmagis e convidados, o sarau contou com apresentações de poemas do homenageado. Entre os participantes, o prefeito Abilio Brunini surpreendeu ao apresentar uma versão atualizada do poema lírico “As Lavras do Sutil”, utilizando palavras mais simples para aproximar a obra do público contemporâneo.

Antes da apresentação, Abilio pediu licença para propor essa releitura, ressaltando que a intenção era manter viva a essência da obra, mas adaptá-la aos dias atuais. A inovação foi bem recebida, gerando aplausos, sorrisos e comentários positivos entre os presentes.

Em seguida, o prefeito declamou a versão original do poema, destacando a maestria de Dom Aquino Corrêa na escrita. “Ele o fez melhor”, afirmou Abilio, reconhecendo o talento do autor.

“Homenagear Dom Aquino Corrêa é preservar a nossa memória e história. Cuiabá tem uma dívida de gratidão a ele, que ajudou a construir a narrativa da nossa cidade. Fico feliz de ter participado deste momento tão importante. Sei que minha declamação não esteve no mesmo nível dos demais, mas deixei minha singela contribuição e agradeço pela oportunidade”, declarou o prefeito.

Entre as personalidades que se apresentaram esteve Maria Ligya de Borges Garcia, considerada a “manaura mais cuiabana do Brasil”, que, aos 94 anos — “beirando 95”, como ela mesma brincou —, emocionou o público ao recitar o poema “Madrugadas Cuiabanas”.

“Que honra estar aqui para esta homenagem. Deus me deu o privilégio de conviver com Dom Aquino e agora mais esta alegria”, afirmou.

Diversos poemas de Dom Aquino Corrêa também foram apresentados, como “Alavanca de Ouro”, “Os Sinos”, “Poesia Genetlíaca”, “Cidade Verde” e “Terra Natal”, interpretados por Amini Haddad, Ester Belém Nunes, Sebastião Carvalho, Breno Miranda e Antônio Horácio da Silva Neto, todos ligados à área jurídica.

A programação também contou com a irreverência e a performance da poetisa Luciene Carvalho, que apresentou obras autorais. A Banda Musical do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso abrilhantou o evento com apresentações musicais.

Francisco de Aquino Corrêa, conhecido como Dom Aquino Corrêa, foi sacerdote, arcebispo de Cuiabá, poeta, orador sacro e político. Nascido em 2 de abril de 1885, em Cuiabá (MT), faleceu em 22 de março de 1956, em São Paulo (SP).

O evento foi coordenado pela vice-diretora-geral da Esmagis, desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, e seguiu o propósito das edições anteriores: promover a integração cultural e artística entre magistrados e magistradas mato-grossenses, incentivando a literatura, música, poesia e artes plásticas, além de divulgar obras literárias de autores ligados à instituição.

#PraCegoVer

A foto mostra o espaço do Sarau, bem iluminado, com o prefeito Abilio Brunini no momento em que declama o poema, na frente dos convidados. Os demais participantes do evento estão sentados nas mesas e de frente para o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT