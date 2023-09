Prefeito, primeira-dama e ministros participam de assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o Grupo Pereira para contratação de pessoas inscritas no CadÚnico

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e a primeira-dama, Marcia Pinheiro, participaram na tarde desta sexta-feira (22) da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que prevê a geração de emprego para inscritos no CadÚnico, em especial, beneficiários do Bolsa Família, juntamente com o Grupo Pereira, que administra a rede de supermercados Comper e Fort Atacadista. O programa do Governo Federal permite que, por meio de parceria entre a Prefeitura de Cuiabá, pessoas sejam capacitadas e, posteriormente, possam ser contratadas pela empresa. Os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participaram do ato que ocorreu na sede do supermercado Comper da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

“Ninguém faz nada sozinho, veja aqui, o Governo Federal comandado pelo Lula, o grupo Pereira junto com a Prefeitura de Cuiabá, utilizaram o no Cadastro Único, onde são cadastradas as pessoas que estão em vulnerabilidade social e que recebem o Bolsa Família, e essas pessoas na verdade querem crescer. E aí o que que o grupo Pereira faz? Seleciona as pessoas junto com a Prefeitura essas pessoas passam por uma qualificação, e pelo seu mérito, ou seja, pela sua capacidade técnica e são contratados. Caixa, auxiliar, empacotador e em várias áreas. Resultado, muitas dessas pessoas vão permanecer ainda recebendo o salário da carteira assinada e mais o Bolsa Família. Cresceu a renda, a renda tá acima de seiscentos e sessenta reais. Sai do cadastro porque cresceu a renda, sai do Bolsa Família, melhor dizendo, mas não sai do cadastro. A qualquer tempo perdeu o emprego, caiu o salário, já voltou para o Bolsa Família. Então, é esse Brasil em que através de oportunidades de emprego ou empreendedorismo, nós vamos ter muito desenvolvimento”, disse.

Diretor de Gente e Gestão do Grupo Pereira, Paulo Silva, conta que a parceria com a Prefeitura e Governo Federal vai abrir cerca de 200 vagas de empregos para aqueles que estão no CadÚnico. “Nós temos disponível em Cuiabá para as lojas novas, setecentas e a nossa expectativa é que no mínimo mais duzentas vagas a gente feche com pessoas do Cadastro Único. Nós já contatamos cem do Cadastro Único, mas nós queremos contratar mais duzentas no mínimo do Cadastro Único. A gente vem em parceria junto com o pessoal da Prefeitura, para nos auxiliar na captação, na conversa com as pessoas que hoje estão dentro do Cadastro Único para que de fato venham trabalhar conosco. E o Comper tem sempre dá oportunidade para essas pessoas né? Vai em busca junto com essa parceria da prefeitura e com o governo federal. Quem hoje recebe benefício do governo pode procurar qualquer uma das nossas lojas Comper e Fort, a loja mais próxima da sua casa que nós temos vagas disponíveis, além das nossas lojas de expansão.

Durante o evento, o prefeito Emanuel Pinheiro elogiou o Grupo Pereira por sua participação nessa iniciativa de grande relevância social. Ele enfatizou a importância de administrar com firmeza e responsabilidade fiscal, mas também com sensibilidade para entender as contradições e injustiças sociais que persistem na sociedade, dificultando que muitas famílias tenham acesso a empregos dignos. O prefeito destacou a disposição do Comper em contratar pessoas com mais de cinquenta anos, mencionando sua própria experiência como deputado estadual em debates sobre legislações de emprego.

Pinheiro enfatizou que a parceria entre o governo sensível, humanizado, e empreendedores comprometidos com a missão de melhorar a qualidade de vida da população é fundamental para superar as discrepâncias e injustiças sociais. Ele parabenizou o Grupo Pereira e se dirigiu aos trabalhadores presentes, afirmando que a prefeitura e sua gestão estão empenhadas em unir esforços para diminuir a miséria, erradicar a pobreza e transformar Cuiabá na capital mais justa, humana e solidária possível.

“A iniciativa demonstra o compromisso das autoridades locais e do setor empresarial em trabalhar juntos para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade, proporcionando oportunidades de trabalho e dignidade para aqueles que mais precisam. Com essa parceria estratégica, espera-se que muitos cidadãos de Cuiabá tenham acesso a empregos estáveis e possam construir um futuro mais promissor para si mesmos e suas famílias, contribuindo assim para a construção de uma cidade mais inclusiva e igualitária”, concluiu.

Também participaram do evento: a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, e o secretário de Inclusão Socioeconômico do MDS, Luiz Carlos Everton.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT