Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista

Com o aumento da oferta de exames voltados à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira (1º) a programação do Outubro Rosa 2025, com diversas ações que se estenderão durante todo o mês. A programação inclui também ações de vacinação e cuidados especializados, unindo esforços da Atenção Primária e da Rede de Atenção Integral.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, neste mês de outubro serão disponibilizados 1.051 exames adicionais só de mamografia, além da oferta mensal habitual. Ao todo, serão ofertados 2.561 exames a mais, entre mamografias, ressonâncias de mama, ultrassonografias para detecção precoce e ultrassonografias transvaginais.

“A demanda por atendimentos é constante e tende a aumentar neste período. Durante o mês de conscientização, as mulheres ficam mais sensibilizadas e procuram com mais frequência os serviços de saúde. É comum que os médicos ampliem as solicitações de exames de mamografia, que são realizados por meio da Central de Regulação. Disponibilizamos mais exames no Hospital São Benedito, no Pronto-Socorro e nas unidades prestadoras contratualizadas, de segunda a sábado”, afirmou a secretária.

No dia 18 de outubro, será realizada uma grande mobilização com a oferta de exames de Papanicolau (CCO), solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, ocorrerá o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal. “É uma data em que todas as unidades de saúde da família estarão de portas abertas, atendendo mulheres para a realização do exame de Papanicolau, além de intensificar a vacinação para a atualização das cadernetas de todas as crianças. As unidades funcionarão durante todo o dia, até as 17 horas, promovendo uma grande mobilização na área da saúde”, destacou a secretária.

Danielle Carmona enfatizou que o atendimento é contínuo na rede municipal. No entanto, neste mês de conscientização, as ações ocorrerão em dias específicos para chamar a atenção da população. “Além da oferta de exames, teremos diversas capacitações que abordarão a importância do cuidado, especialmente no que se refere à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero”, reforçou.

Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, ao longo de todo o mês, equipes multiprofissionais desenvolverão atividades nas recém-criadas Salas Acolher + Saúde, que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção e o cuidado integral. As salas estão localizadas nas USFs dos bairros: CPA IV (região Norte), Jockey Club (região Sul), Grande Terceiro (região Leste) e Ribeirão da Ponte (região Oeste).

Saúde e Bem-Estar

A secretária Danielle Carmona destacou ainda que a programação inclui atividades especiais em parceria com o CETEM [Centro de Ensino Técnico Mato-grossense] e o CEM [Centro de Especialidades Médicas], nos dias 16 e 18 de outubro.

No dia 16, às 7h, será realizada uma palestra orientativa e expositiva sobre prevenção, autocuidado, diagnóstico precoce e tratamento, no CEM do Centro. Já no CEM do Coxipó, no dia 18, das 8h às 16h, haverá palestras, rodas de conversa, massagens relaxantes, consultas com ginecologista e um mutirão de planejamento familiar.

“Faremos um grande movimento de atendimento para as mulheres que desejam realizar o planejamento familiar. Nossa equipe estará disponível para oferecer orientações e solicitar os exames necessários para aquelas que quiserem iniciar os procedimentos para evitar a gravidez”, explicou Carmona.

Capacitação em Saúde Bucal

A programação do Outubro Rosa 2025 também inclui capacitações voltadas aos profissionais da área de saúde. De acordo com a secretária, a capacitação em saúde bucal é voltada aos próprios servidores, que terão palestras e orientações sobre o autocuidado. “Os servidores serão orientados quanto ao autocuidado e, na detecção de lesões suspeitas, deverão procurar as unidades de saúde bucal para avaliação e tratamento”, afirmou Danielle Carmona.

A qualificação inclui uma palestra , ministrada pela doutora em Oncologia Draklê Modesto, com foco nos cuidados com a saúde bucal de mulheres com câncer de mama e de colo do útero, bem como no atendimento integral às pacientes oncológicas. A qualificação será realizada no dia 15 de outubro, às 8h30, no auditório do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), com organização da equipe MT Mamma, especializada em saúde bucal.

#PraCegoVer

A foto mostra uma ação do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT