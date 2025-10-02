Connect with us

Cuiabá

Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista

Publicado em

01/10/2025

Com enorme pesar, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, e toda a equipe da pasta comunicam o falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista, nesta quarta-feira (1).

Arquiteta efetiva, Lia sempre atuou com dedicação e profissionalismo, deixando sua contribuição no serviço público e na vida de todos que tiveram a honra de conviver com ela.

O velório será realizado a partir das 7h desta quinta-feira (02), na Capela Bom Jesus, localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 777, próximo à Escola Emanuel Pinheiro, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto diante dessa irreparável perda.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá oferta mais de 2,5 mil exames e ações de conscientização no Outubro Rosa

Published

3 horas atrás

on

01/10/2025

By

Com o aumento da oferta de exames voltados à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira (1º) a programação do Outubro Rosa 2025, com diversas ações que se estenderão durante todo o mês. A programação inclui também ações de vacinação e cuidados especializados, unindo esforços da Atenção Primária e da Rede de Atenção Integral.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, neste mês de outubro serão disponibilizados 1.051 exames adicionais só de mamografia, além da oferta mensal habitual. Ao todo, serão ofertados 2.561 exames a mais, entre mamografias, ressonâncias de mama, ultrassonografias para detecção precoce e ultrassonografias transvaginais.

“A demanda por atendimentos é constante e tende a aumentar neste período. Durante o mês de conscientização, as mulheres ficam mais sensibilizadas e procuram com mais frequência os serviços de saúde. É comum que os médicos ampliem as solicitações de exames de mamografia, que são realizados por meio da Central de Regulação. Disponibilizamos mais exames no Hospital São Benedito, no Pronto-Socorro e nas unidades prestadoras contratualizadas, de segunda a sábado”, afirmou a secretária.

No dia 18 de outubro, será realizada uma grande mobilização com a oferta de exames de Papanicolau (CCO), solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, ocorrerá o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal. “É uma data em que todas as unidades de saúde da família estarão de portas abertas, atendendo mulheres para a realização do exame de Papanicolau, além de intensificar a vacinação para a atualização das cadernetas de todas as crianças. As unidades funcionarão durante todo o dia, até as 17 horas, promovendo uma grande mobilização na área da saúde”, destacou a secretária.

Danielle Carmona enfatizou que o atendimento é contínuo na rede municipal. No entanto, neste mês de conscientização, as ações ocorrerão em dias específicos para chamar a atenção da população. “Além da oferta de exames, teremos diversas capacitações que abordarão a importância do cuidado, especialmente no que se refere à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero”, reforçou.

Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, ao longo de todo o mês, equipes multiprofissionais desenvolverão atividades nas recém-criadas Salas Acolher + Saúde, que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção e o cuidado integral. As salas estão localizadas nas USFs dos bairros: CPA IV (região Norte), Jockey Club (região Sul), Grande Terceiro (região Leste) e Ribeirão da Ponte (região Oeste).

Saúde e Bem-Estar

A secretária Danielle Carmona destacou ainda que a programação inclui atividades especiais em parceria com o CETEM [Centro de Ensino Técnico Mato-grossense] e o CEM [Centro de Especialidades Médicas], nos dias 16 e 18 de outubro.

No dia 16, às 7h, será realizada uma palestra orientativa e expositiva sobre prevenção, autocuidado, diagnóstico precoce e tratamento, no CEM do Centro. Já no CEM do Coxipó, no dia 18, das 8h às 16h, haverá palestras, rodas de conversa, massagens relaxantes, consultas com ginecologista e um mutirão de planejamento familiar.

“Faremos um grande movimento de atendimento para as mulheres que desejam realizar o planejamento familiar. Nossa equipe estará disponível para oferecer orientações e solicitar os exames necessários para aquelas que quiserem iniciar os procedimentos para evitar a gravidez”, explicou Carmona.

Capacitação em Saúde Bucal

A programação do Outubro Rosa 2025 também inclui capacitações voltadas aos profissionais da área de saúde. De acordo com a secretária, a capacitação em saúde bucal é voltada aos próprios servidores, que terão palestras e orientações sobre o autocuidado. “Os servidores serão orientados quanto ao autocuidado e, na detecção de lesões suspeitas, deverão procurar as unidades de saúde bucal para avaliação e tratamento”, afirmou Danielle Carmona.

A qualificação inclui uma palestra , ministrada pela doutora em Oncologia Draklê Modesto, com foco nos cuidados com a saúde bucal de mulheres com câncer de mama e de colo do útero, bem como no atendimento integral às pacientes oncológicas. A qualificação será realizada no dia 15 de outubro, às 8h30, no auditório do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), com organização da equipe MT Mamma, especializada em saúde bucal.

#PraCegoVer

A foto mostra uma ação do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Câmara reinaugura Galeria de Ex-Presidentes em homenagem ao Dia do Vereador

Published

3 horas atrás

on

01/10/2025

By

Camile Souza |&nbsp&nbspSECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Câmara Municipal de Cuiabá reinaugurou, nesta quarta-feira (1º.10) a Galeria de Ex-Presidentes da Casa de Leis, em celebração ao Dia do Vereador. A solenidade foi conduzida pela presidente, vereadora Paula Calil (PL).&nbsp
Durante a cerimônia, foi incluída a fotografia oficial do vereador Chico 2000 (PL), que presidiu a Câmara no biênio 2022/2024. Com mais de duas décadas de atuação no Parlamento Municipal, ele relembrou sua trajetória e destacou o sentimento de dever cumprido.
“Na verdade, passa um filme na cabeça. Estou aqui nesta Casa há cerca de 21 anos. Nos últimos dois, estive na presidência e, mesmo diante de muitas dificuldades, tivemos importantes realizações”, afirmou o ex-presidente.
A presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), ressaltou a importância da preservação da memória institucional e do reconhecimento àqueles que conduziram a Câmara ao longo da história.
“Aqui nós temos o símbolo da memória, do respeito e da identidade. Todos esses homens e mulheres que hoje compõem esta Galeria representam uma etapa da história do Parlamento cuiabano, cada um com seu legado, suas conquistas e desafios”, destacou.
O evento ainda contou com a presença dos vereadores Daniel Monteiro (Republicanos), Dra. Mara (Podemos), além de servidores da instituição, que prestigiaram o momento.
Sobre a Galeria
A Galeria de Ex-Presidentes reúne os registros históricos e fotográficos dos presidentes que já conduziram a instituição desde 1947. Esse ano marca o início oficial da documentação dos mandatos. Atualmente, conta com 43 ex-presidentes, dos quais 41 são homens e apenas 2 mulheres: Ana Maria do Couto, que presidiu a Câmara em 1965, e Francisca Emília Santana Nunes, que exerceu o cargo no biênio 2005/2006.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

