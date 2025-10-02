Cuiabá
Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista
Com enorme pesar, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, e toda a equipe da pasta comunicam o falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista, nesta quarta-feira (1).
Arquiteta efetiva, Lia sempre atuou com dedicação e profissionalismo, deixando sua contribuição no serviço público e na vida de todos que tiveram a honra de conviver com ela.
O velório será realizado a partir das 7h desta quinta-feira (02), na Capela Bom Jesus, localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 777, próximo à Escola Emanuel Pinheiro, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.
Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto diante dessa irreparável perda.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá oferta mais de 2,5 mil exames e ações de conscientização no Outubro Rosa
Com o aumento da oferta de exames voltados à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira (1º) a programação do Outubro Rosa 2025, com diversas ações que se estenderão durante todo o mês. A programação inclui também ações de vacinação e cuidados especializados, unindo esforços da Atenção Primária e da Rede de Atenção Integral.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, neste mês de outubro serão disponibilizados 1.051 exames adicionais só de mamografia, além da oferta mensal habitual. Ao todo, serão ofertados 2.561 exames a mais, entre mamografias, ressonâncias de mama, ultrassonografias para detecção precoce e ultrassonografias transvaginais.
“A demanda por atendimentos é constante e tende a aumentar neste período. Durante o mês de conscientização, as mulheres ficam mais sensibilizadas e procuram com mais frequência os serviços de saúde. É comum que os médicos ampliem as solicitações de exames de mamografia, que são realizados por meio da Central de Regulação. Disponibilizamos mais exames no Hospital São Benedito, no Pronto-Socorro e nas unidades prestadoras contratualizadas, de segunda a sábado”, afirmou a secretária.
No dia 18 de outubro, será realizada uma grande mobilização com a oferta de exames de Papanicolau (CCO), solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, ocorrerá o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal. “É uma data em que todas as unidades de saúde da família estarão de portas abertas, atendendo mulheres para a realização do exame de Papanicolau, além de intensificar a vacinação para a atualização das cadernetas de todas as crianças. As unidades funcionarão durante todo o dia, até as 17 horas, promovendo uma grande mobilização na área da saúde”, destacou a secretária.
Danielle Carmona enfatizou que o atendimento é contínuo na rede municipal. No entanto, neste mês de conscientização, as ações ocorrerão em dias específicos para chamar a atenção da população. “Além da oferta de exames, teremos diversas capacitações que abordarão a importância do cuidado, especialmente no que se refere à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero”, reforçou.
Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, ao longo de todo o mês, equipes multiprofissionais desenvolverão atividades nas recém-criadas Salas Acolher + Saúde, que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção e o cuidado integral. As salas estão localizadas nas USFs dos bairros: CPA IV (região Norte), Jockey Club (região Sul), Grande Terceiro (região Leste) e Ribeirão da Ponte (região Oeste).
Saúde e Bem-Estar
A secretária Danielle Carmona destacou ainda que a programação inclui atividades especiais em parceria com o CETEM [Centro de Ensino Técnico Mato-grossense] e o CEM [Centro de Especialidades Médicas], nos dias 16 e 18 de outubro.
No dia 16, às 7h, será realizada uma palestra orientativa e expositiva sobre prevenção, autocuidado, diagnóstico precoce e tratamento, no CEM do Centro. Já no CEM do Coxipó, no dia 18, das 8h às 16h, haverá palestras, rodas de conversa, massagens relaxantes, consultas com ginecologista e um mutirão de planejamento familiar.
“Faremos um grande movimento de atendimento para as mulheres que desejam realizar o planejamento familiar. Nossa equipe estará disponível para oferecer orientações e solicitar os exames necessários para aquelas que quiserem iniciar os procedimentos para evitar a gravidez”, explicou Carmona.
Capacitação em Saúde Bucal
A programação do Outubro Rosa 2025 também inclui capacitações voltadas aos profissionais da área de saúde. De acordo com a secretária, a capacitação em saúde bucal é voltada aos próprios servidores, que terão palestras e orientações sobre o autocuidado. “Os servidores serão orientados quanto ao autocuidado e, na detecção de lesões suspeitas, deverão procurar as unidades de saúde bucal para avaliação e tratamento”, afirmou Danielle Carmona.
A qualificação inclui uma palestra , ministrada pela doutora em Oncologia Draklê Modesto, com foco nos cuidados com a saúde bucal de mulheres com câncer de mama e de colo do útero, bem como no atendimento integral às pacientes oncológicas. A qualificação será realizada no dia 15 de outubro, às 8h30, no auditório do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), com organização da equipe MT Mamma, especializada em saúde bucal.
#PraCegoVer
A foto mostra uma ação do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara reinaugura Galeria de Ex-Presidentes em homenagem ao Dia do Vereador
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Metanol: O que fazer em casos de suspeita de intoxicação
Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Lia Rocha Kleim Batista
Deputado Max Russi destaca a importância da aprovação do Estatuto do Pantanal
Ministério da Saúde instala sala de situação para monitorar casos de intoxicação por metanol
Deputado Max defende que jornalistas merecem reconhecimento
Segurança
Polícia Civil de Querência conclui inquérito e revela esquema sofisticado de estelionato em loteamento imobiliário
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Querência, finalizou um dos inquéritos mais complexos dos últimos anos na região,...
Polícia Civil prende membro de facção que aliciava jovens a emprestarem contas bancárias para prática de crimes
Um homem de 31 anos, apontado como integrante de facção criminosa, responsável por recebimento de Pix relacionados a crimes praticados...
Operação integrada reforça fiscalização contra pesca predatória na fase de reprodução dos peixes
As Secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e de Segurança Pública intensificaram a fiscalização nos rios de Mato Grosso...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Política6 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES5 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde5 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Várzea Grande6 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares