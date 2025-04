Prefeito, primeira-dama e secretários plantam árvores com alunos da rede municipal

No dia do aniversário de 306 anos de Cuiabá, comemorado neste (8) de abril, crianças da rede municipal de ensino, ao lado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris e do prefeito Abilio Brunini, participaram do plantio de mudas de árvores no Centro Cultural Silva Freire, no bairro Coxipó da Ponte.

As espécies escolhidas são todas frutíferas e nativas da região. A ação teve um forte viés educativo, voltado para a conscientização ambiental e pertencimento cuiabano das novas gerações.

“A participação das crianças é fundamental para criar o sentimento de pertencimento cuiabano e a responsabilidade com o meio ambiente. É uma forma de ensinar, desde cedo, que cada um tem seu papel na preservação da cidade onde vive”, destacou o secretário municipal de Educação, Amauri Monge.

Durante a manhã, foram plantadas 200 mudas de árvores em toda a área do centro cultural, num esforço da atual gestão para revitalizar o espaço público e torná-lo mais verde e acolhedor.

A ação teve apoio da secretaria municipal de Cultura. O objetivo é garantir melhorias imediatas no Centro Cultural Silva Freire, enquanto se desenvolve um projeto mais amplo de reestruturação.

“O Espaço Silva Freire merece a total atenção do poder público. Nosso projeto é transformá-lo em um polo de lazer e serviços, oferecendo arte, cultura e atendimento à população”, disse o prefeito Abilio.

O secretário de Cultura, Johnny Everson, destacou o potencial do espaço: “Com um bom projeto, o centro pode abrigar serviços como o Ganha Tempo, além de se tornar referência em atividades culturais e sociais nos finais de semana. A ideia é buscar uma PPP (Parceria Público-Privada) para garantir a manutenção do espaço”.

A revitalização do local faz parte do plano da Prefeitura de Cuiabá de ocupar espaços públicos com ações sustentáveis e beneficiem diretamente a comunidade.

Na imagem principal que ilustra a matéria está o prefeito Abilio ao lado de crianças, do secretário de Cultura Johnny Everson e do secretário de Educação Amauri Monge. As crianças estão agachadas plantando mudas na área do centro cultural Silva Freire, no bairro Coxipó da Ponte.

