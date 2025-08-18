Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do jornalista Anselmo Pinto

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Anselmo Pinto, 53 anos, ocorrido neste domingo (17), em Cuiabá.

Natural de Rondonópolis, Anselmo formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. De volta a Mato Grosso, construiu uma carreira sólida em veículos como os jornais A Gazeta e Diário de Cuiabá, onde se destacou como editor de Cidades. Também atuou por anos como correspondente no Estado do jornal O Globo, ampliando sua relevância no cenário nacional.

Mais recentemente, exercia a função de editor-chefe do site MidiaNews, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas da imprensa local. Reconhecido pela seriedade, competência e ética profissional, deixou sua marca no jornalismo investigativo e na cobertura política, tornando-se referência para colegas e para a sociedade.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com familiares, amigos e a comunidade jornalística, prestando reconhecimento à relevante contribuição de Anselmo Pinto para a comunicação de Mato Grosso. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT