Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do radialista Celso Machado

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Celso Tadeu Machado Pessoa dos Santos, conhecido como o eterno “Garimpeiro da Notícia”, ocorrido neste sábado (16), aos 68 anos.

Figura marcante da comunicação mato-grossense, Celso iniciou sua trajetória no rádio aos 17 anos, em 1974, como repórter da tradicional equipe 1.300 da Rádio Cultura AM, o histórico “escrete do rádio mato-grossense”. Rapidamente conquistou espaço no Jornal Falado Cultura, ao lado de nomes como Roberto França e Fauser Santos. Também teve passagens pela Rádio Difusora, onde consolidou sua relevância na cobertura esportiva e no jornalismo popular.

Apelidado de “Garimpeiro da Notícia” por sua habilidade em descobrir informações exclusivas e pela proximidade com a população, deixou como legado não apenas sua voz, mas também sua história registrada no documentário “A Vez e a Voz do Oeste”, que resgata a era de ouro do rádio em Mato Grosso.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores, reconhecendo a contribuição de Celso Machado para o jornalismo e para a memória cultural do estado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT