Prefeito, primeira-dama, e vice-prefeito lamentam morte de servidor da Secretaria de Obras Públicas

Os mais de 700 alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Maria Ambrósio Pommot, localizada no bairro Jardim Imperial, receberam do prefeito Emanuel Pinheiro a unidade educacional totalmente reformada e reequipada. A entrega da obra aconteceu na noite de quarta-feira (03), com a presença de alunos, pais e diversas autoridades.

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, revelou que apenas a alvenaria da unidade foi aproveitada. “A escola Maria Ambrósio Pommot foi totalmente reformada. Foram colocados novas esquadrias, portas, forros, fiação, telhado. Fizemos uma nova torre de caixa d´água, mais de 30 mil litros de água. Esta escola, que atende hoje 729 alunos, está totalmente remodelada para atender com dignidade todos os nossos estudantes e os profissionais dessa unidade”, comentou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, José Roberto Stopa disse que é morador da região e que há 20 anos a escola não passava por reforma. “Foram quatro ou cinco gestões sem uma reforma consistente na unidade. Durante a campanha fizemos algumas reuniões aqui no bairro e essa reforma foi uma promessa do segundo mandato. Hoje não precisa dizer muito que foi feito, é só olhar para o telhado, é só entrar e sentir o clima dentro da sala e enfim é só olhar a satisfação dos profissionais de educação que aqui trabalham. É só olhar a satisfação da comunidade. Serão mais 700 alunos que terão uma escola com qualidade, uma escola onde o professor poderá demonstrar, poderá transmitir o seu conhecimento e esse aluno terá todas as condições para receber esse ensino. Na verdade, isso não acontece só aqui, está acontecendo por toda a rede. Nunca, uma gestão nessa capital fez tanto pela educação quanto a nossa. A cada mês entregamos de duas a quatros escolas no Município. E não é só reforminha, não. Eu estou em Cuiabá desde 1987, eu sou da educação e às vezes via reformas que eram apenas a troca de parte do telhado, troca de ventilador, uma pintura e estava tudo certo. O que nós estamos falando hoje aqui é de requalificação, é de qualidade, é de compromisso com o dinheiro público. É de melhoria do município, é de responsabilidade com o dinheiro público”, enfatizou.

Ex-aluna da escola e mãe de aluno, Adaiana Rodrigues Pereira da Silva ficou extremamente feliz em ver a unidade novinha em folha. “Estou encantada com a reforma. Estava precisando muito. Fui aluna aqui 15 anos atrás e ver como ficou a escola agora foi surpreendente. A expectativa é que melhore ainda mais o ensino, sempre focando nas nossas crianças”. A aluna do 5º ano, Mirela Harabara era mais uma pessoa que estava empolgada em ver como a escola ficou após a reforma, tanto que até recitou um poema em agradecimento ao prefeito. “Achei que a escola ficou muito linda! Agora tem ar-condicionado, brinquedos, grama sintética, ficou muito melhor. Estou orgulhosa da escola!”, comemorou.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, ter a oportunidade de entregar esta escola totalmente reformada para a comunidade é motivo de imensa felicidade. “Eu quero deixar aqui externada a minha alegria e a minha satisfação profunda por ter entregado uma escola requalificada. Uma reforma geral como essa é também o sentimento da renovação de um sonho. Renovam-se sonhos, renovam-se esperanças. Educação tem que ser prioridade, pois é a mola mestra de transformação de toda a sociedade. Só de imaginar a carinha de alegria, de satisfação das nossas crianças que estudam numa escola moderna, bem cuidada, ampliada, reformada, com todo equipamento novo, com o uniforme escolar que a nossa gestão entrega para todos os 60 mil alunos da rede pública, além do kit de material escolar completo, já é uma realização para mim, como gestor. Tão bom quanto isso, é olhar no olho de cada pai, de cada mãe e ver a alegria pois seu maior tesouro está sendo tratado com amor, com respeito, com carinho, com dignidade. É a certeza de que a nossa gestão investe em educação. Educação é prioridade, educação em Cuiabá é referência nacional, é dignidade, é preparar as nossas crianças para ter um futuro, uma vida muito melhor que a nossa. E é com esse olhar de pai e com esse olhar de mãe que desde o primeiro dia do nosso mandato, eu e a primeira-dama Márcia Pinheiro assumirmos esse compromisso com a educação. A educação pública de Cuiabá tem reconhecimento nacional, a cada 2 anos estamos alcançando Índices de Desenvolvimento da Educação Básica cada vez melhores. Isso é prova do comprometimento, do amor, da causa e da dedicação de milhares de profissionais da educação, da nossa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público e da comunidade escolar, que cobra, que participa e que nos estimula, nos empurra para frente para que a gente avance cada vez mais numa educação pública digna, de qualidade, igualitária e que dê oportunidade para todas as crianças”, concluiu Pinheiro.

