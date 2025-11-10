Cuiabá
Prefeito reassume com novas propostas para a mobilidade e investimentos
De volta ao Brasil após duas semanas de agendas oficiais nos Emirados Árabes e na China, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reassume nesta segunda-feira (10) o comando do Executivo com uma bagagem reforçada de propostas, articulações e possibilidades de parcerias internacionais. A viagem passou pelo maior encontro de prefeitos do mundo nos Emirados Árabes e por um roteiro técnico em Beijing, Shanghai, Suzhou e Yiwu, onde o prefeito e sua comitiva apresentaram o potencial econômico da capital mato-grossense e buscaram soluções inovadoras em mobilidade, sustentabilidade e desenvolvimento urbano. Durante os dias de viagem a vice-prefeita, Vânia Rosa, esteve à frente da gestão na Capital.
Durante a missão, Abilio colocou Cuiabá no centro das discussões sobre investimentos internacionais, ampliou o diálogo com representantes árabes, apresentou oportunidades de negócios para a Expoagro 2026 e tratou diretamente com autoridades chinesas sobre modais de transporte inteligente, como o ART (Autonomous Rail Transit) e o DRT, além de ônibus elétricos, sistemas integrados e soluções de logística avançada. O tema mobilidade foi um dos principais focos da agenda chinesa, que incluiu visitas a empresas de veículos automáticos, fábricas de alta tecnologia e centros de pesquisa em cidades-modelo como Suzhou, referência mundial em inovação urbana.
A comitiva também contou com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, e os vereadores Eduardo Magalhães e Demilson Nogueira, que reforçaram as tratativas diplomáticas e a construção de uma ponte permanente entre Cuiabá e os mercados árabe e asiático. Durante os encontros, a delegação apresentou os projetos de desenvolvimento sustentável, oportunidades ligadas ao agronegócio, propostas de arborização, infraestrutura viária e formas de transformar Cuiabá em uma cidade mais conectada e inteligente.
Abilio destacou que a missão foi decisiva para destravar possibilidades que antes não estavam ao alcance do município. “A viagem foi extremamente produtiva e abriu portas concretas para que Cuiabá avance em mobilidade, tecnologia, sustentabilidade e atração de investimentos. Nos próximos dias vamos divulgar novidades importantes e apresentar à população o que vimos, o que estudamos e o que pode ser implantado na nossa cidade”, afirmou o prefeito, ao reassumir o cargo.
Com relatórios técnicos, propostas de parceria e novos contatos diplomáticos, a Prefeitura deve iniciar ainda neste mês uma série de reuniões internas para avaliar, junto ao Governo do Estado e às instituições locais, quais tecnologias e modelos de cooperação internacional serão priorizados para fortalecer o futuro de Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Escola de Cuiabá é referência em qualidade de ensino com múltiplas atividades
Um ambiente rico na produção diária da aprendizagem e expansão do conhecimento às crianças. Assim pode ser definida a rotina e o ambiente da Escola Ana Cristina Teresa Krauze, localizada no bairro Jardim Industriário II, em Cuiabá.
Nas últimas sete avaliações do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), instrumento do Ministério da Educação para avaliar o desempenho de alunos e professores, a unidade alternou entre o primeiro e segundo lugar como melhor escola de Cuiabá.
A diretora Amanda Laura Siqueira Alt atribui os bons resultados a um trabalho conjunto dos profissionais da educação.
“Professores e técnicos desenvolvem um trabalho sistematizado. Quando se trabalha bem a pré-escola, a criança vai ter adquirido as habilidades necessárias, para que nos anos seguintes, siga em pleno desenvolvimento. Por isso, conseguimos estes ótimos resultados no Ideb”.
Atualmente, são 40 professores e 710 estudantes matriculados. Destes, 27 são PCDs (Pessoas com Deficiências). São 26 turmas do pré-escolar ao 5º ano. São 13 em cada turno (matutino e vespertino). A estrutura da escola oferece biblioteca e auditório.
Além das tradicionais aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Artística e Ciências Sociais, são oferecidas diversas atividades extraclasses em contraturno escolar. Ou seja, quem estuda de manhã, pode fazer a atividade à tarde e vice-versa. Os alunos ainda tem a livre escolha de participar de mais de uma atividade.
Música e fanfarra
Uma das ações inovadoras são aulas de teatro e música aplicadas pelo projeto de educação integral.
De segunda a quinta, os estudantes têm aulas de flauta, teclado, baixo, violão, cordas musicais, xilofone, bongô, baixo elétrico, guitarra e violão. Nos mesmos dias da semana, também ocorrem os ensaios da fanfarra na quadra.
O professor de música, José Augusto, trabalha um amplo repertório com aparelhos que pertencem a escola. Ele explica qual a ideia central de trabalhar a música com os estudantes. “Nossas aulas de música duram de uma a duas horas, depende muito da dinâmica aplicada. A ideia é trabalhar o vocabulário, a criatividade e a expressão. Música é sinônimo de vida. Trabalha a memória, concentração e raciocínio”.
O estudante Pedro Lucca, de 10 anos, revela que sempre está disposto a participar das aulas de música. “Há 2 anos eu toco bateria e participo da fanfarra. Estudo de manhã e sempre participo à tarde”.
Cultura e jogos
A escola também oferece oficina de teatro e jogos pedagógicos (xadrez e jogos vinculados a alfabetização de Português e Matemática).
“Nós trabalhamos com metodologias diversas. São treinamentos para melhorar o raciocínio, palavras cruzadas, caça palavras, estimular o aprendizado”, detalha a professora Anyele Bolsonello.
A professora de teatro, Nayla de Jesus Barbosa, revela que as peças teatrais são desenvolvidas para fortalecer a conscientização a partir da abordagem de temas sociais. “Nesta reta final de ano, estamos ensaiando peças de teatro que combatem o bullying e também de valorização da fé no Natal”.
Esporte
Outra opção que a escola oferece é a prática de vôlei por meio do programa “Vôlei Kids”, desenvolvido em parceria com o Instituto Desportivo da Criança. “Trabalhamos com crianças de 7 a 16 anos. Marcamos presença nas escolas mais afastadas do perímetro urbano. A participação é condicionada ao bom desempenho escolar”, explica a professora Vanessa Arend.
O aluno do 4º ano, Pedro Arantes, é um dos integrantes do “VôleiKids”. Ele diz que não perde nenhum dia de atividade. “Faz onze meses que estou jogando vôlei. Me divirto muito com meus colegas. Sempre faço questão de vir a tarde”.
O “Vôlei Kids” ocorre nas segundas e quartas. São 50 crianças atendidas de manhã e outras 50 a tarde.
Inclusão
As crianças neurodivergentes tem a opção de participar de até duas horas semanais da sala multifuncional. Com acompanhamento de professores especializados, a sala dispõe de tablet e outros itens destinados a complementar ou suplementar o ensino regular, promovendo o desenvolvimento integral e a inclusão desses alunos, via atividades e materiais adaptados.
A escola Ana Tereza Arcos Krause tem banheiro masculino e feminino adaptado para PCDs.
Aprovação
A estudante Vitória Castro, matriculada no 5º ano, diz que adora as atividades extraclasses. “Eu participo do vôlei e fanfarra. São projetos legais que me distraem bastante”.
A aluna Brenda Titon, do 5º ano, toca flauta, violão e participa da fanfarra. “São atividades que me deixam mais próximo dos meus colegas e me distraem bastante”.
Confira o desempenho da Escola Ana Teresa Arcos Krause nas últimas avaliações do Ideb:
2011 – 2° Lugar
2013 – 1º Lugar
2015 – 1º Lugar
2017 – 1º Lugar
2019 – 2º Lugar
2021 – 1º Lugar
2023 – 2º Lugar
#PraCegoVer
A foto ilustra crianças jogando xadrez numa sala de aula. Um menino veste camisa amarela e os demais o uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Projeto Educa Pet forma protetores mirins e avança pela rede municipal de Cuiabá
Crianças da rede municipal de ensino em Cuiabá estão sendo estimuladas a desenvolver o papel de protetor mirim por meio do projeto Educa Pet, desenvolvido pela Diretoria de Bem-Estar Animal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A ação, realizada em formato de palestra lúdica, já alcançou três escolas. A mais recente ocorreu na sexta-feira (7), na EMEB Orzina de Amorim, no bairro Jardim Vitória, com a participação de aproximadamente 100 estudantes do Ensino Fundamental. O bairro Pedra 90 será o próximo a receber o projeto ainda este mês.
A apresentação é leve e dinâmica, com duração breve, mas suficiente para que as crianças compreendam a importância de sua atuação na defesa dos animais. Conduzido pela diretora da BEA, Morgana Thereza Ens, o conteúdo aborda maus-tratos, cuidados básicos e respeito aos animais, além dos serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Cuiabá para a população que não pode arcar com custos veterinários.
Morgana iniciou a palestra questionando os alunos. “Vocês sabiam que os animais sentem dor, alegria, fome, frio e calor?”, perguntou. As crianças responderam imediatamente que sim e demonstraram entender o que pode entristecer um animal, apontando que eles se comunicam e expressam sentimentos mesmo sem falar.
Ao final, a diretora orientou os estudantes sobre como agir diante de maus-tratos. “Sempre procurar a ajuda de uma pessoa adulta e denunciar. Esse é um importante papel do protetor mirim. E cada um de vocês é um protetor mirim, atuando para defender os animais”, afirmou. As crianças fizeram diversas perguntas, desde adoção até o trabalho da BEA. Um aluno ainda questionou “cadê o prefeito Abilio”, mostrando carinho pelo gestor, que costuma visitar escolas.
A diretora da unidade, Marta Izabel de Oliveira e Silva, agradeceu a ação, destacando que houve muitos aprendizados para os alunos e também para a equipe escolar. O Educa Pet já passou pela Emeb Maria Elazir Correa de Figueiredo, no bairro São João Del Rei, e pela Emeb Santa Cecília, no Pico do Amor. A próxima edição será na Emeb Professor Zeferino Leite, no bairro Pedra 90, acompanhada pela assessora da Coordenadoria Técnica de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, professora Andreia Foratto.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Com ação especial de fim de semana, Sinop ultrapassa 193,5 mil doses de vacinas aplicadas em 2025
Pai Presente: Judiciário formaliza vínculos em Espigão do Leste
Policiais militares da 14ª Cia de Força Tática e do Raio, apreenderam, na noite deste domingo (9.11), um adolescente, de...
Polícia Civil prende suspeito de roubar comércio religioso em Cuiabá menos de 6 horas após o crime
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (07.11), um homem, de 24 anos, suspeito de praticar um roubo à mão armada...
Polícia Militar resgata três crianças vítimas de maus tratos em Várzea Grande
Equipes militares do 4º Batalhão resgataram, na noite deste sábado (8.11), três crianças e prenderam uma mulher de 22 anos...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
