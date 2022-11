Prefeito recebe Moção de Aplauso por ações de valorização dos conselheiros tutelares

Os moradores do Jardim Universitário e bairros adjacentes foram contemplados com mais uma obra de revitalização entregue pela gestão Emanuel Pinheiro na noite desta quinta-feira (17). Em homenagem a um grande militante da região, ‘Guaraci Almeida’, as mais de 1.200 famílias poderão desfrutar de um amplo espaço de lazer e integração entre os moradores de todas as idades, crianças, adultos e idosos. O nome escolhido foi indicação o ex-vereador, Marcos Veloso.

O local, antes abandonado, sem iluminação pública, se transformou em ambiente propício para que a população possa fazer caminhada, com lâmpadas de led, playground para as crianças e um amplo espaço de lazer para comunidade de todas as idades. “São ações pontuais como essa da gestão Emanuel Pinheiro que demonstram a preocupação da administração do município, em proporcionar ambientes como esse, visando a melhoria da qualidade de vida da população da nossa querida e estimada Cuiabá. Com mais essa obra, estamos entregando o bairro Jardim Universitário para o povo. Trabalhamos para o povo e pelo povo. Sem falar da rica homenagem, a essa grande personalidade que foi Guaraci Almeida para Cuiabá. É mais uma demonstração de respeito a essas pessoas que não medem esforços para transformar a capital numa cidade muito melhor pra se viver”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A filha do homenageado, Carla Almeida não conseguiu esconder a emoção e o sentimento de gratidão pelo reconhecimento dado a seu pai pela Prefeitura de Cuiabá. “Poder vivenciar um momento desse, de uma praça de um bairro onde eu e minha família vivemos há mais de 35 anos, bem em frente a nossa casa é motivo de orgulho pois, a lembrança que tenho da figura do meu pai, que em vida, é de uma pessoa sempre presente, querida por todos e que sempre lutava pelos direitos da comunidade. Somos muito gratos. A minha família agradece tamanha lembrança”, estimou Carla.

O chefe do Executivo Municipal lembra que além dessa, outros investimentos já foram feitos no Jardim Universitário e outros em andamento, como a praça São Sebastião, praça do Mirante, praça da Rotatória da Caixa D’Água Velha, viaduto ‘Juca do Guaraná Pai’, praça da rotatória da Viola de Cocho, praça Dom Líbano, praça da Avenida das Palmeiras, Estação de Tratamento de Esgoto- ETE, dentre outros.

“São inúmeras ações concluídas na região e outras em andamento. Como digo sempre, a cidade vive dos que vivem nela. Estamos valorizando a vida. Muito mais que a entrega de obras estruturantes e de revitalização, é a valorização da vida, do ser humano, que merece desfrutar de ambientes adequados e de uma cidade boa para se viver. A cada obra entregue, agradeço a Deus por me oportunizar momentos como esse, com a entrega de espaços restaurados e revitalizados”, agradeceu Pinheiro.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberta Stopa, reforçou a fala do prefeito e afirmou que a gestão trabalha e vai continuar trabalhando para entregar, sempre, obras e serviços de valorização da população cuiabana. Na oportunidade, Stopa salientou a importância da elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, para que o comércio e associações presentes no espaço, possam assumir a responsabilidade de cuidar da praça e tenham a tranquilidade de que, mais à frente, não tenham de deixar o espaço.

“Não acho justo, mudar um cenário que gera emprego e renda. Precisamos fazer isso para que essas pessoas continuem contribuindo com o desenvolvimento da nossa capital. Juntos somos mais fortes”, destacou Stopa.

O diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite, pediu a participação e colaboração da sociedade em geral na preservação e manutenção da praça. “Entregamos hoje mais esse espaço urbanizado. Uma obra de qualidade, sendo essa uma marca da gestão Emanuel Pinheiro, com equipamentos modernos para que a população possa usufruiu por mais tempo. “Quero aqui registrar um pedido a comunidade da região do Jardim Universitário. Peço que tão logo seja criada uma associação para que o espaço seja cuidado e os equipamentos públicos não sejam deteriorados. É um espaço nosso. Com esse cuidado e manutenção contínua, todos poderão usufruir do local por muito mais tempo. Não poderia deixar de agradecer também a confiança do prefeito do nosso trabalho e empenho da equipe da Limpurb. Mais um espaço que presta homenagem a uma pessoa que enquanto vida ajudou a impulsionar o desenvolvimento do bairro criado há mais de 35 anos. O nosso muito obrigado. Essa é uma dentre tantas outras que serão entregues nessa gestão”, afirmou Júnior Leite.

Autor da iniciativa, o ex-vereador, delegado Marcos Veloso, justifica a escolha do nome do Guaraci de Almeida. “Sou feliz e grato pela escolha do Guaraci Almeida para levar o nome de mais uma praça pública entregue pela gestão. Ele era muito parecido com a principal premissa da gestão humanizada, ele gostava de humanizar e ajudar quem mais precisava de ajuda. O nosso prefeito, sempre com essa forma diferente de trabalhar, atendeu as nossas reivindicações enquanto representante do legislativo municipal. É mais uma peça de um grande quebra cabeça, que a cada dia tem sido montado, transformando Cuiabá sempre de forma diferente e com a atenção sempre voltada aos anseios da população. Trabalha para que todos que aqui vivem tenham orgulho em dizer que moram em Cuiabá. Muito obrigado prefeito, por toda paixão que tem por essa cidade”, enfatizou Marcos Veloso.

A presidente do bairro, Eunice da Silva Santos, traduziu a entrega do espaço de lazer como investimento em saúde mental. “O prefeito Emanuel Pinheiro na Prefeitura de Cuiabá é uma dádiva. Desde que ele assumiu o comando do município, nós aqui do Universitário nunca mais fomos esquecidos. Já recebemos muitas obras e muitas ainda estão pela frente. Somos muito gratos. Sempre que procuramos os secretários da administração do prefeito, somos muito bem recebidos e as nossas demandas sempre são atendidas. Mais esse espaço de lazer é motivo de muita alegria. Proporciona o elo entre as crianças e os idosos. Estamos muito felizes”, comentou Eunice.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Drº Luiz Fernando parabeniza mais uma vez a gestão em sempre investir em obras que devolvam a dignidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Eu tenho acompanhado a gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e de toda sua equipe e tenho visto o quanto o senhor tem se empenhado e o quanto Cuiabá já melhorou e desenvolveu nos últimos anos. Eu, como o senhor, cuiabano nato, me sinto honrado em fazer parte de um pedaço dessa história. A Câmara Municipal é e sempre será parceiras das ações da prefeitura que visam a reorganização e infraestrutura da capital. Mais uma vez parabéns”, constatou o vereador.

Os moradores também agradeceram a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. “Com mais essa praça, teremos mais uma opção de lazer, com segurança, uma área arborizada e gratuita, para trazer as crianças e cuidar um pouco da saúde. Eu e meu filho Frederico estamos satisfeitos. Mais uma conquista para o nosso bairro”, declarou a moradora do bairro há mais de sete anos, Sirley Cosmo.

Estiveram presentes também a solenidade de entrega, o secretário municipal de Governo, Luís Cláudio de Castro Sodré, vereador Cezinha Nascimento, presidente da Federação Mato-grossense de Associações de Moradores de Bairros (Femab), líder comunitário Walter Arruda, representantes de lideranças comunitários e moradores da região.