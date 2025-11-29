Cuiabá
Prefeito recebe relatório que mostra redução de 90% das queimadas em Cuiabá
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu nesta sexta-feira (27) os resultados oficiais do projeto “Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas”, que registrou redução de 90% nos focos de calor, passando de 581 ocorrências no período proibitivo de 2024 para apenas 57 em 2025. No acumulado do ano, os focos caíram de 602 para 60. A apresentação reuniu representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e das secretarias municipais envolvidas na operação, consolidando o modelo de atuação integrada que transformou Cuiabá em referência no enfrentamento às queimadas em 2025.
O secretário-adjunto de Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges, explicou que o projeto funcionou de forma completa, com prevenção, preparação, operação e responsabilização, envolvendo a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), as secretarias de Infraestrutura e Obras, Educação, a Secretaria de Ordem Pública (Sorp) e o Corpo de Bombeiros.
“Essa união de esforços das secretarias, integrada ao Corpo de Bombeiros, trouxe resultados fantásticos. A Secretaria de Obras atuou com maquinários e equipe à disposição; a Limpurb realizou a retirada dos bolsões de lixo; a Sorp notificou e multou; a Defesa Civil fez as vistorias; e tivemos ainda a educação ambiental nas escolas municipais, com apoio da Secretaria de Educação. O trabalho também envolveu as associações rurais e os subprefeitos, junto à Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias. A Secretaria de Comunicação também participou, com a campanha oficial de conscientização da população e de alerta sobre a proibição das queimadas durante todo o ano”, destacou o secretário.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) realizou 91 ações fiscais, totalizando R$ 35.553,51 em multas. A Defesa Civil também lavrou 25 autos de infração, somando R$ 119.300,00 em penalidades e responsabilizando proprietários de áreas que queimaram 11,35 hectares.
A Secretaria de Obras teve atuação decisiva, com apoio de caminhão-pipa, contribuindo diretamente para o combate aos focos iniciais e para ações rápidas que impediram a evolução de pequenos incêndios em grandes queimadas. A pasta também foi fundamental na abertura e manutenção de aceiros. Já a Limpurb atuou na limpeza preventiva de áreas de risco. Entre julho e outubro, foram retiradas 13.199,62 toneladas de resíduos de áreas vulneráveis.
O Corpo de Bombeiros registrou 393 ocorrências, sendo 269 atendimentos ordinários e 124 pela jornada delegada, financiada pela Prefeitura para ampliar o efetivo durante a estiagem. De acordo com o comandante-geral, coronel BM Flávio Glêdson Bezerra, Cuiabá integrou plenamente o sistema estadual de proteção contra incêndios florestais e contribuiu para os índices recordes registrados no Estado, que alcançou redução de 80% em Mato Grosso e 95% no Pantanal.
“A Prefeitura de Cuiabá, quando reduz seus números, ajuda todo o Estado a reduzi-los também. O município se engajou e integrou suas secretarias, e o resultado foi extraordinário: o menor nível de queimadas em 27 anos”, afirmou o coronel Glêdson.
A Secretaria Municipal de Educação reforçou o projeto com palestras, ações educativas e mobilização de escolas urbanas e comunidades rurais. As orientações e capacitações foram realizadas na EMEB Prof. Ranulpho Paes de Barros, no bairro Santa Isabel; na comunidade rural da Lagoa Azul; na comunidade rural Rio dos Couros; e na comunidade do distrito do Coxipó do Ouro, todas receberam palestras educativas e treinamento.
Para o prefeito Abilio Brunini, os resultados alcançados pela integração entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) permitiram “que mais pessoas respirassem melhor”, ampliando a qualidade de vida da população. “Foi uma parceria gigante. Diminuímos drasticamente o número de queimadas. O trabalho rápido e eficiente das equipes resultou em mais gente respirando bem, com menos fumaça em Cuiabá. Sem vitimismo e sem mimimi, salvamos Cuiabá das queimadas”, afirmou.
Também participaram da reunião o vereador Tenente-coronel Dias, a secretária de Comunicação, Ana Karla; o secretário de Planejamento Estratégico, Murilo Bianchini; a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares; o secretário-adjunto de Obras, Mateus Silva Alves; o diretor-adjunto de Serviços Urbanos da Limpurb, Ivan Rastelli; e Paulo Epitáfio, diretor-geral de Redes da Secretaria de Educação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá inicia regularização do Contorno Leste e garante permanência das famílias
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris, anunciou na manhã deste sábado (29) a decisão de desapropriar a área e iniciar o processo de regularização fundiária do Contorno Leste, garantindo que as famílias que vivem no local não serão mais removidas. A determinação foi tomada após uma série de diálogos com a comunidade, autoridades do Judiciário e representantes do Ministério Público.
O anúncio ocorreu durante reunião com a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela, e com a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, responsável por conduzir os trâmites legais da regularização.
Segundo o prefeito, a decisão foi construída após conversas com a família proprietária da área, com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Luiz Leite Lindote, a juíza Adriana, e os promotores Marisa Fernanda e Carlos Eduardo, além de diversas discussões internas com sua equipe e com a primeira-dama.
“Vamos regularizar o Contorno Leste onde essas famílias estão. Não queremos que essas famílias passem este final de ano preocupadas, sem saber onde vão ficar com seus filhos. Vamos desapropriar a área e fazer a regularização”, afirmou Brunini.
O prefeito também reforçou que, até o momento, nenhuma emenda ou recurso financeiro externo foi destinado ao processo de regularização, mas deixou aberta a porta para que parlamentares e instituições possam colaborar. “Aqueles que quiserem ajudar, está aberta a oportunidade”, declarou.
Abilio também mencionou a memória de João Pinto, morador da área que foi assassinado no local, fato que marcou profundamente a comunidade. “Ele deixou uma memória de dor e sofrimento, mas nós vamos honrá-lo de outras formas”, disse.
A primeira-dama Samantha Iris enfatizou a dimensão social da medida: “Nós vamos ajudar essas crianças, essas mães, os idosos, inclusive muitas crianças autistas que ali vivem. Elas precisam de dignidade e segurança. Vamos ajudar todas as famílias, independentemente de sua nacionalidade”, afirmou.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Projeto de lei de Ranalli que protege pessoas com deficiência na internet segue para sanção
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
