Prefeito revela que projeto do VLT Cuiabano deverá ser cadastrado no Novo PAC do Governo Federal na próxima semana

Em entrevista para uma rádio da capital nesta sexta-feira (20), o prefeito Emanuel Pinheiro revelou que até a próxima semana a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob deverá cadastrar o projeto do VLT Cuiabano para receber recursos do Novo PAC de Mobilidade do Governo Federal. Pinheiro ressaltou que a ideia é muito bem-vista em Brasília.

O gestor municipal revelou que conversou com o deputado federal Emanuelzinho, que disse que já foi cobrado para cadastrar o projeto. “O pessoal responsável por isso, junto ao Ministério, junto à coordenação do PAC, entrou em contato com o deputado Emanuelzinho antes de ontem, falando que não tinha sido cadastrado ainda e que eles estão esperando com muita ansiedade o cadastramento do VLT Cuiabano, pois já há uma simpatia generalizada da área técnica. A equipe técnica da Semob já desenhou o projeto básico e na próxima segunda-feira, dia 23, acontecerá uma reunião da nossa equipe com o pessoal de Brasília por videoconferência, onde eles vão orientar os detalhes que faltam para cadastrarmos o projeto no PAC”, afirmou.

Emanuel reiterou sua preferência pelo VLT e relembrou que presidiu uma comissão pela recuperação e conclusão das obras do VLT na Assembleia, antes de ser eleito prefeito da capital em 2016. “O VLT é tudo de bom e de melhor para o povo de Cuiabá. Os cuiabanos não podem se contentar com pouco. E eu vou trazer carroça de novo para cá, a troco de quê? BRT foi sucesso 50 anos atrás em Curitiba, quando Jaime Lerner teve o primeiro mandato dele de prefeito e idealizou os corredores exclusivos de ônibus. Aí agora, 50 anos depois, com mais de 1 bilhão de reais gastos, Cuiabá perde a oportunidade de ter um meio de transporte moderno, sustentável, que dá dignidade aos usuários de transporte coletivo, que impacta o desenvolvimento econômico, que valoriza a cidade, que muda completamente o conceito de desenvolvimento urbano? As principais cidades do Brasil e do mundo estão largando o BRT e indo para o VLT”, enfatizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT