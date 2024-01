Prefeito revoga exonerações de profissionais da odontologia pelo gabinete de intervenção do Estado e garante retomada dos atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas

O Sine Municipal, serviço oferecido pela Prefeitura de Cuiabá, sob comando da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, possui um sistema de captação de vagas de emprego, onde é efetuada a combinação das exigências nas vagas oferecidas pelas empresas e as qualificações informadas nos currículos entregues pelos interessados em retornar ao mercado de trabalho, facilitando a contratação dos profissionais. Em 2023, o Sine fez o encaminhamento de cinco mil pessoas para entrevistas de emprego.

E através dessas entrevistas, cerca de 2 mil pessoas conseguiram uma colocação no mercado de trabalho, como é o caso de Fabrício Pessoa da Silva, que por meio do Sine Municipal conseguiu uma oportunidade de emprego. “Eu gostaria muito de agradecer a Prefeitura de Cuiabá e ao Sine, pois através disso consegui um trabalho muito bom, e eu estava precisando muito. Agradeço também a pontualidade nas entregas de planilhas de vagas, o comprometimento de toda equipe em ajudar. Eu confesso que fui pego de surpresa, pois a contratação veio de forma imediata, não precisei esperar nem 10 dias, logo me chamaram”, afirmou Fabrício, que passou no processo de seleção para o cargo de arquivista.

As vagas disponibilizadas no Sine Municipal abrangem todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação profissional. Os interessados podem se candidatar comparecendo a uma unidade do Sine com documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do currículo atualizado, contendo o máximo de informações sobre o trabalhador.

“Nós frisamos para todos que procuram os nossos serviços a importância de preparar um currículo profissional atualizado e bem detalhado, pois é através disso que conseguimos fazer a combinação do perfil do trabalhador com os requisitos solicitados pelas empresas para contratação. Se o cidadão estiver com dúvidas de como preparar o documento, nós estamos dispostos a ajudar. A gestão do Prefeito Emanuel Pinheiro está trabalhando para aproximar a população e principalmente auxiliar o cidadão a alcançar sua independência financeira”, afirmou Dagmar Arantes, gestor do Sine Municipal.

As unidades do Sine Municipal ficam localizadas no Centro de Cuiabá, no bairro Coxipó e no 2º piso do Shopping Popular. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com exceção da unidade no Centro de Cuiabá, que funciona das 9h às 16h.

A equipe de atendimento nas unidades presenciais, além de auxiliar com os documentos necessários para a candidatura em uma vaga de emprego, também realiza o serviço de abertura de solicitação ao benefício de seguro-desemprego. “Com toda a papelada em mãos, realizamos a solicitação em no máximo 30 minutos. Se faltar documentos, nós explicamos e auxiliamos o trabalhador para ele providenciar o mais rápido possível, para se regularizar e receber o benefício”, explicou Rosana Marques, atendente do Sine Municipal.

As oportunidades de emprego também ficam disponibilizadas no sistema de captação do Sine Municipal também podem ser consultadas pelos meios digitais, basta baixar o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Esses canais são atualizados diariamente para atender a população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT